الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1444 وخطوات استخراج الشهادات

الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1444 وفرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لجميع الطلاب إمكانية الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني عبر نظام نور التعليمي، حتى يستطيع أولياء الأمور والطلبة الحصول على النتائج بشكل إلكتروني، بدلاً من الذهاب للمدارس، حيث ان نظام نور نظام إلكتروني أطلقته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، بهدف الاستعلام عن نتائج الطلبة والطالبات، سواء برقم الهوية أو برقم السجل المدني، على مستوى جميع المراحل التعليمية المختلفة بجميع المراحل الدراسية، يبحث الجميع عن الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية أو الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، والتي سوف يعلن عنها نظام نور فور أصدارها، يمكن استخراج نتائج الفصل الدراسي الأول عبر حساب النفاذ الوطني، وذلك بدلا من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1444

كانت وزارة التعليم السعودية قد أجرت تعديل على أيقونات إدخال درجات الطلاب والطالبات في نظام نور، وجاءت هذه التعديلات بما يتوافق مع توزيع الدرجات وفقًا لنظام الفصول الثلاثة التي تم اعتمادها وتضمنت التعديلات إضافة أيقونات للاختبارات القصيرة وخصصت لها 20 درجة وأيقونة للواجبات وخصصت لها خمس درجات وأيقونة للبحوث والتقارير والمشروعات وخصصت لها عشر درجات.

الدخول على نظام نور الإلكتروني. ثم الدخول على أيقونة نتائج الطلاب. تسجيل كل البيانات الشخصية الخاصة بالطالب من اسم المستخدم وكلمة السر والرمز المرئي. عرض الحساب الشخصي الخاص بالطالب. بعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة. يتم اختيار أيقونة نتيجة ألترم الأول ثم الضغط على البحث، لعرض نتيجة الامتحانات.

خطوات استخراج الشهادات من نظام نور 1444

الدخول على الرابط الرسمي لنظام نور التعليمي؟ يتم تسجيل رقم الهوية في أيقونة اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور التي تستخدمها لتسجيل الدخول في نظام أبشر الإلكتروني. ثم الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على التقرير ثم تمهل قليلا، حتى يتم اكتمال عملية التنزيل. الضغط على الحفظ وبعد ذلك النقر على حفظ مستند الشهادة. حفظ المستند بصيغة pdf.

خطوات تغيير كلمة السر في نظام نور

هناك بعض الحالات التي قد يفقد بها الطالب أو ولي الأمر كلمة السر الخاصة بالدخول إلى نظام نور، فيتيح نظام نور اختيار تغيير كلمة سر جديدة من خلال الخطوات التالية: