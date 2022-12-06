نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة إحكام متابعة طلب برقم الهوية 1444 تملك العقارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل المملكة العربية السعودية على التطوير من الخدمات التي تقوم بها للمواطنين، ومن هنا تأتي أهمية منصة إحكام متابعة طلب وما تعمل عليه هذه المنصة من توفير الوقت والجهد على الكثير من العملاء، إذ تعمل المنصة بطريقة إلكترونية بهدف تيسير عمليات تملك العقارات وما يكون لها من إجراءات وبشكل قانوني، وذلك عن طريق تمكين المواطنين في داخل المملكة العربية السعودية من تقديم طلبات التملك عبر المنصة.

منصة إحكام متابعة طلب

تقدم منصة إحكام العديد من الخدمات إلكترونية للمواطنين السعوديين عبر الطريق الإلكتروني الأنسب والأيسر بالنسبة لهؤلاء، ومن اهم تلك الخدمات التي تقوم عليها منصة إحكام متابعة طلب، إذ يمكن للمنصة بناء على هذه الخدمة بعد التسجيل في إحكام لتملك العقاريات، استقبال طلبات التملك التي يقوم بتقديمها المواطنين من جميع أنحاء المملكة، تمكين كل من هؤلاء من متابعة ما يقومون بتقديمه من طلبات تملك العقارات في كافة المراحل من الفحص والمراجعة.

تسجيل الدخول منصة إحكام متابعة طلب

خطوات الدخول في منصة إحكام متابعة طلب

التسجيل في المنصة عبر الموقع الرسمي إحكام.

ثم الضغط على إنشاء حساب جديد وكتابة ما يطلب من معلومات.

مع إدخال الاسم ورقم الجوال مع ضرورة كتابة رقم الهوية الوطنية.

وكتابة عنوان البريد الإلكتروني للمستفيد.

قراءة الشروط والأحكام الموضحة على الموقع والموافقة عليها.

إدخال رمز التحقق والاستمرار في المتابعة إلى أن تأتي رسالة تم التسجيل بنجاح.

إحكام الطلب تحت المراجعة

هناك العديد من الأسئلة التي تأتي من المستفيدين من المنصة، ومن تلك الأسئلة استفسارات عن ظهور حالة الطلب تحت المراجعة التي قد تظهر لبعض من الناس، وهذه الحالة تعني بحسب ما تقوم به المنصة من الرد على الاستفسارات عبر الحساب الرسمي لها على تويتر أن الطلب لا زال تحت الفحص والمراجعة، حيث تستمر مراجعة طلبات التملك للعقارات في إحكام مدة 30 يوما متتاليه قبل الإعلان عن قبول الطلب بشكل رسمي.

منصة إحكام رسوم

تختلف رسوم منصة إحكام وفقا لمساحة أي من العقارات السكنية أو الزراعية التي يقوم عليها طلب التملك، وعلى سبيل المثال فان هذه الرسوم لمساحة تبدأ من 1 متر مربع إلى 1000 متر مربع عقار زراعي تتمثل في 800 ريال سعودي، بينما تزداد هذه الرسوم لتصل إلى 1400 ريال في حالة كون مساحة العقار الزراعي تتراوح بين 1000 و10000 متر مربع، أما العقارات السكنية فان رسوم مساحة 100 متر مربع واقل تكون 200 ريال سعودي.