تمويل فوري من شركة النايفات للتمويل السعودي دون تحويل راتب 1444

أصبحت شركة النايفات للتمويل السعودي من أهم شركات التمويل في المملكة العربية السعوديةحيث توفر تمويل وقرض الشخصي وهو من أبرز الحلول المالية والمادية التي تقدمها الشركة للقروض للقطاع الشخصي في المملكة السعودية، ومن خلال هذه الخدمة نقدم الكثير من خيارات عمليات الدفع للعملاء للاستفادة من أقساط السداد المتاحة للجميع، حيث يمكن للشركة توفير مبالغ تمويل بمتطلبات بسيطة وسريعة، هذا ويتوفر تمويل شخصي شهري ثابت من الشركة بالإجراءات في غاية السهولة وإليكم من خلال مقالتنا شروط الحصول على التمويل وأهم مزايا الشركة وخطوات طلب التمويل الفوري من شركة النافيات للتمويل 1444.

مزايا التمويل الفوري من شركة النايفات للتمويل 1444

توفر شركة النايفات المالية السعودية الكثير من المزايا التي يمكن للعملاء الاستمتاع بها عند تقدمهم بطلب تمويل فوري والحصول على قرض شخصي وتلك المزايا التالية:-

الحصول على تمويل ضخم يصل إلى حوالي 300 ألف ريال سعودي.

لا يُطلب من المتقدمين الممولين تحويل الأجور الشهرية.

يمكن للعملاء الحصول على قروض بمبلغ 100 ألف ريال سعودي دون تحويل راتب أو وجود كفيل.

إمكانية التعرف على جميع عروض التمويل التي تقدمها الشركة.

فترة السداد المتاحة للمستفيد أو العميل بناءاً على مبلغ التمويل تصل إلى 5 سنوات وبأبسط الطريق المُيسرة.

شروط التمويل الفوري من شركة النايفات السعودي

قامت الشركة بوضع بعض من الشروط للتمويل الفوري وتلك الشروط المطلوبة الآتية:

كون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في المملكة العربية السعودية.

أن المتقدم موظف في القطاع العام أو الخاص مسجلاً لدى أحد البنوك في المملكة العربية السعودية.

عُمر المتقدمين للحصول على التمويل يتراوح بين 20 عاماً حتى 60 عامًا، بالإضافة إلى إنطباق هذا الشرط على موظفي القطاع العام أو الخاص في المملكة العربية السعودية، لذلك يجب ألا يقل راتبه الشهري عن 4000 ريال.

يكون لدى المتقدم ثلاثة أشهر كحد أقصى من العمل حتى يتم الانتهاء من جميع إجراءات طلب القرض في القطاع الشخصي في المملكة العربية السعودية من خلال النايفات.

كيفية التقديم على تمويل فوري من شركة النايفات في دقائق