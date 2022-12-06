نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث نظام نور نتائج الطلاب 1444 موعد إعلان النتائج رابط نتائج الفصل الدراسي الأول noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور نتائج الطلاب 1444، ينتظر ألاف الطلاب بمختلف المراحل الدراسية التعرف على نتائج الفصل الدراسي الأول 1444، حيث يقوم الطلاب حالياً بأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط تنفيذ تعليمات وزارة التعليم السعودية بتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون مشاكل، ويتم تصحيح كل مادة عقب الانتهاء منها مباشرةً ليتم بعد ذلك رصدها على النظام الإلكتروني نور، لتكون النتائج جاهزة للعرض عقب الانتهاء من أخر مادة في الامتحانات مباشرةً، والتي سيكون موعد إعلان النتائج مساء يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري، الموافق 30 ربيع الآخر 1444، ويبحث الكثيرين عن طريقة تغيير كلمة المرور وإعادة ضبطها، وسنوضح ذلك فيما يلي فتابعونا.

رابط نظام نور نتائج الطلاب 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “noor.moe.gov.sa“.

كتابة رقم الهوية.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل دخول.

تحديد الصف التابع له الطالب.

النقر على عرض النتائج.

نتائج نظام نور الفصل الدراسي الأول 1444

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول 1444 بالمملكة العربية السعودية، يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022، الموافق 22 ربيع الآخر 1444، على أن تنتهي الاختبارات يوم الخميس الموافق 30 ربيع الآخر 1444 حسب التقويم الدراسي، هذا وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 24/11/2022، وتبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1444 يوم الأحد الموافق 4/12/2022، الموافق 10/5/1444، وقد تم عرض اقتراح للتصويت حول إلغاء الفصل الدراسي الثالث من عدمه، والاكتفاء بالفصل الدراسي الثاني وتبدأ الإجازة في شهر رمضان كما كان متبع سابقاً، فهل سيتم مناقشة هذا الاقتراح وتفعيله هذا ما سنتابعه معكم.

موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 1444

بعد إصدار الأمر الملكي بإجازة في السعودية يوم الأربعاء الموافق 23/11/2022، احتفالاً بفوز منتخب السعودية على منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر، فقد أدي ذلك لتأجيل أداء امتحان الطلاب في هذا اليوم ليكون يوم 7 ديسمبر 2022، وعليه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 1444 يوم 8 ديسمبر 2022، هذا وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني 4 ديسمبر 2022 حسب التقويم الدراسي.

عودة الطلاب للدراسة الفصل الدراسي الثاني 1444

انتظمت الدراسة بمدارس المملكة العربية السعودية للفصل الدراسي الثاني 1444، من يوم الأحد الموافق 4/12/2022.

على أن يتم أداء الامتحان المؤجل من الفصل الدراسي الأول 1444، غداً الأربعاء الموافق 7/12/2022.

وسيتم إعلان النتائج مباشرةً في اليوم التالي للاختبار بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات ورفعها على نظام نور، لتكون جاهزة للاستخراج يوم الخميس الموافق 8/12/2022.

طريقة تغيير كلمة المرور عبر نظام نور

الدخول على الموقع الإلكتروني نظام نور.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

اختيار احدي طريقتين لإرسال رابط تغيير كلمة المرور.

سيتم إرسال رابط لإعادة ضبط كلمة المرور على الجوال.

فتح الرسالة الواردة عبر النظام.

يتم الانتقال للصفحة لإعادة ضبط كلمة المرور.

نظام نور برقم الهوية

يوفر نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية، تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور خاصاً من فقد كلمة السر، ويعتبر نظام نور نتائج الطلاب أحد الخدمات التي يقدمها نظام نور، فسوف نوضح لكم أهم الخدمات التي يقدمها النظام، ضمن تفعيل النظام الإلكتروني للحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة التعليم السعودية.

استخراج نتائج نظام نور بدون كلمة السر

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني.

النقر على نسيت كلمة السر.

سيتم الانتقال لتبويب جديد لإدخال البيانات.

كتابة رقم الهوية الوطنية صحيح وكامل.

إدخال رقم الجوال.

سيتم إرسال رسالة لتأكيد رقم الهوية الوطنية.

كتابة الرقم الموجود برسالة التأكيد في الخانة المخصصة لذلك.

كتابة بياناتك واسترجاع حسابك على نظام نور وتعيين كلمة المرور.

قم بتسجيل الدخول على نظام نور.

خدمات نظام نور

يقدم نظام نور خدماته لأولياء الأمور بالتسجيل في رياض الأطفال، وكذا التسجيل في النقل المدرسي، بالإضافة لتسجيل طالب جديد أولي ابتدائي، استخراج إشعار الفصل لمتابعة مستوي الطالب مع المعلم، وتتمثل خدمات نظام نور للطلاب نظام نور للنتائج.