نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة المؤهل التعليمي في تطبيق توكلنا في المقال التالي
إضافة المؤهل التعليمي في تطبيق توكلنا هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي يوفرها التطبيق لجميع المستفيدين في المملكة العربية السعودية، حيث أكد تطبيق توكلنا، بأنه يمكن أن تتم إضافة المؤهل التعليمي بكل سهولة عن طريق خدمة تجويد البيانات بواسطة تطبيق “توكلنا خدمات”، وقد تم التوضيح من جانب التطبيق بأن خاصية طلب إضافة مؤهل تعليمي للمستفيد تمكنه من إضافة مؤهل تعليمي جديد يكون لجامعة داخلية والعمل علي تقديمه للمنشأة التعليمية، وقد أضاف التطبيق أنه سوف يتم إرسال إشعار وتنبيه للمستفيد في حالة إذا تحدثت حالة الطلب من جانب الجهة، علي أن يتم التقديم بخطوات إلكترونية سريعة، وسوف نوضح لكم بالخطوات طريقة إضافة المؤهل التعليمي في تطبيق توكلنا.
إضافة المؤهل التعليمي في تطبيق توكلنا
يتم تقديم طلب من أجل إضافة المؤهل التعليمي في تطبيق توكلنا عبر الجوال الخاص بكل مستفيد، وقد تم توضيح خطوات الإضافة علي النحو التالي:
- يجب الدخول إلي تطبيق توكلنا من الجوال.
- اختيار صفحة تجويد بيانات التعليم، ومنها يتم اختيار طلب إضافة مؤهل داخلي من أيقونة إضافة مؤهل داخلي.
- يشترط أن يتم اختيار (اسم المنشأة) وتحديد (درجة المؤهل) ثم الضغط على تبويب (التحقق من الأهلية).
- ملء كافة الحقول المطلوبة واختيار الضغط علي (التالي) من أجل الانتقال إلى الخطوات الآتية.
- إدخال جميع بيانات التواصل، وبعد ذلك تتم إضافة المرفقات وفق ما هو مطلوب من المنصة.
- الضغط علي أيقونة (مراجعة الطلب).
- سوف يتم استعراض الملخص الخاص بالطلب، بعد ذلك يتم اختيار تبويب (إرسال الطلب)، وسوف يتم عرض رسالة تفيد بإتمام الطلب.
وقد تم التنويه بأنه يتم احتساب أهلية كل مستفيد وفق شروط وزارة التعليم السعودية، كما ستتم معالجة كافة الطلبات من جانب المنشأة التي تمنح المؤهل.
طريقة تحديث تطبيق توكلنا للأندرويد
يمكن أن يتم تحديث تطبيق توكلنا لكافة أجهزة الجوال التي تعمل بنظام الأندرويد، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب الدخول لمتجر التطبيقات من خلال القائمة.
- البحث على توكلنا ثم النقر عليه.
- الضغط على أيقونة التحديث.
- يجب أن يتم الانتظار حتى يتم الانتهاء من التحميل والتثبيت.
- ثم يقوم كل مستفيد بتشغيل التطبيق والاستفادة من كافة المميزات الجديدة.
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