تغيير موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر 2022 لهذا السبب

يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج المساعدة في المملكة العربية السعودية وقد بدأته الحكومة السعودية لتقديم المساعدة المالية للمواطنين السعوديين المتأثرين بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنمية الاقتصادية، حيث أن دفعة دعم حساب المواطن 61 قد تم تغيير تاريخ الدفع، حيث أن البرنامج يعمل على تسهيل كافة الاجراءات الهامة التي يبحث عنها المواطنين، فضلاً عن أن البرنامج يعمل بكل جهده من أجل توفير سبل العي الملائمة والمناسبة لجميع المستفيدين والمستحقين للدعم.

تغيير تاريخ دعم حساب المواطن في السعودية

الموعد المحدد لدفع الأجور لحساب المواطن هو اليوم العاشر من كل شهر حسب التقويم الميلادي، وهذا الشهر هو الشهر الأخير لزيادة دعم حساب المواطن لمتلقي المنح، وقد تم الإعلان عن تأجيل حساب الراتب ليوم السبت 10 ديسمبر 2022 إلى الأحد 11 ديسمبر 2022 لأن السبت عطلة رسمية، حيث أن البرنامج دائمًا ما يعمل على إيداع الدعم في المواعيد الرسمية التي تحددها وزارة الموارد البشرية وذلك في جميع الحسابات المصرفية الخاصة بالمستفيدين بحيث يتمكنوا من صرفها دون وجود أدنى مشاكل.

ما هي إجراءات التسجيل في حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية؟

باستخدام الروابط والإرشادات أدناه، حددنا مجموعة الخطوات المحددة التي يمكنك اتخاذها للتسجيل لدعم حساب المواطن الخاص بك في بضع خطوات بسيطة.

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل الجديدة التي تظهر بعد الضغط على الصفحة.

يضيف جميع البيانات المطلوبة إلى الحقول المحددة.

لإكمال عملية التسجيل، يرجى التأكد من صحة جميع التفاصيل التي أضفتها.

في الخطوة التالية، اقبل الشروط وأكمل عملية التسجيل.

ثم انقر فوق تسجيل.

ويتم فحص البيانات المدخلة.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة التي يطلبها البرنامج من أجل نجاح عملية التسجيل.

إذا كانت البيانات في هذه الحالة صحيحة، فسيتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة إلى هاتفك المحمول لإكمال عملية التسجيل.

يُطلب منك بعد ذلك تأكيد إكمال عملية التسجيل مراجعة المعلومات بدقة كبيرة حتى يتم قبولك.

ثم يتم التحقق من البيانات للتأكد من أن مقدم الطلب مؤهل لدعم حساب المواطن وفقًا للبيانات المضافة.

استعلام عن نتائج الأهلية لحساب المواطن لعام 1444

يمكن للمواطنين التحقق من النتائج بعد ظهورها من خلال الخطوات التالية: