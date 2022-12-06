عاجل..حساب المواطن يُعلن عن صرف المبالغ المرتجعة المرفقة بالدعم الشهري

أعلن برنامج حساب المواطن منذ ساعات قليلة عبر حسابه الرسمي والمعتمد على تويتر أنه بدء باعتماد رواتب المستفيدين من معاش الدفعة القادمة 61 ووضعها في موقع البرنامج، على أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الحد القادم، وبالتزامن مع ذلك فقد أعلن البرنامج أنه سيتم صرف المبالغ المرتجعة المرفقة بالدعم الشهري مع راتب ديسمبر الحالي، تابعونا لمعرفة ما هي المبالغ المرتجعة المرفقة بالدعم وخطوات صرفها.

خطوات إرفاق مستندات في حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي وموقعه الإلكتروني طريقة إرفاق مستندات بالبرنامج وذلك كما يلي:

قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

بعد ذلك اضغط تفاصيل الطلب.

ثم قم بالضغط على إدارة المرفقات.

اختر نوع المرفق التي ترغب في إضافته.

ثم أضف المستند واضغط حفظ.

وأخيراً انقر على إرسال.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن أن تحديث البيانات لا يتم بشكل دوري ولكنه يتم في حين طرأ أي أمر جديد من شأنه أن يؤثر على استحقاق الأسرة، وأوضح خطوات تحديث البيانات كما يلي:

قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

ثم أدخل إلى الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك انقر على تفاصيل الطلب.

ثم اضغط البيانات العامة.

قم بتحديث بتغيير التي ترغب فيها.

يلزم إرفاق المستندات الجديدة.

ثم انقر حفظ.

اضغط على إرسال الطلب الجديد.

سلم رواتب حساب المواطن بعد الزيادة

أعلن برنامج حساب المواطن عن سلم الرواتب الجديد للمستحقين بعد الزيادة الملكية الجديد ليكون مقدار الرواتب كما يلي:

يحصل الفرد المستقل حالياً على راتب قيمته 1000 ريال سعودي.

ويحصل العائل والتابع على 1285 ريال شهرياً.

كما يبلغ حجم راتب الأسرة المكونة من 3 أفراد إلى 1570 ريال.

ثم تحصل الأسرة التي عددها 5 أفراد على 2140 ريال سعودي.

حساب المواطن يُعلن عن صرف المبالغ المرتجعة المرفقة بالدعم الشهري

من الجدير بالذكر هنا أن الدفعات المرتجعة المُرفقة بالدعم الشهري معناها صرف الأثر الرجعي للمستفيدين الذين لهم رواتب متأخرة من أشهر سابقة، وسيتم صرف تلك المبالغ مع راتب ديسمبر الحالي، كما بين البرنامج أنه يتعين على المستفيدين تحديد مصادر الدخل الخاصة بهم سواء كان حكومي أو غير ذلك.