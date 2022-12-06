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عمر شويل - جدة وظائف الحرس الوطني Sang.gov.sa التي يقبل عليها الآلاف في كل عام من مواطني المملكة، من خريجي التعليم المتوسط وخريجي الجمعات كذلك، وتقوم بين الحين والآخر بالإعلان عن موعد فتح باب التسجيل في عدد من الوظائف كما تقوم كذلك بفتح باب التسجيل في التعليم العسكري كذلك.

وظائف الشؤون الصحية وزارة الحرس الوطني

قامت وزارة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر عدد من الوظائف في الشؤون الصحية في عدد من المحافظات السعودية، مدينة الطائف – المدينة المنورة – الرياض – الدمام – الأحساء – جدة، وتكون لحملة الثانوية العامة فما يزيد، وأعلنت عن نوع الوظائف وهي 60 وظيفة بالعديد من التخصصات.

[وظائف الحرس الوطني] Sang.gov.sa كيف اطلع تعريف راتب؟ الشؤون الصحية Eapps.ngha.med

وتعتبر وزارة الحرس الوطني من أعرق الوزارات بالمملكة في الشؤون العسكرية، حيث تستقبل الآلاف في كل عام من الطلاب للعمل في خدمة الوطن، من حملة التعليم المتوسط وأيضا التعليم الجامعي، كما تستقبل خريجي الثانوية أيضا فما يزيد في وظائف في العديد من المجالات التي تكون في القطاع الصحي والمستشفيات العسكرية بالمملكة.

ما هي الوظائف المتوفرة في الشؤون الصحية؟

وزارة الحرس الوطني

مرافق مرضى 3 وظائف

في الرياض وجدة.

الشهادة هي الدبلوم بدون خبرة أو الثانوية العامة خبرة سنة. مُنسق – برنامج تمهير مكان التدريب (المدينة المنورة).

درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة الصحية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

تنطبق عليه شروط برنامج تمهير. وظائف متعددة بالمجال الصحي 5 وظائف.

المكان: الرياض، المدينة المنورة. وظائف طبية مُتعددة الطائف، المدينة المنورة، الأحساء، الرياض، الدمام، جدة.

رابط تسجيل وظائف الشؤون الصحية

يتم تسجيل الدخول على الرابط المخصص لوزرة الحرس الوطني للشؤون الصحية . يقوم صاحب الطلب بتسجيل كافة البيانات الخاصة به. يتم تسجيل الشهادة والجنس وعام التخرج. يتم استكمال البيانات ثم يتم إرسال الطلب. يتم دراسة الطلب والتواصل مع صاحبة للمقابلة.

كيف اطلع تعريف راتب من الحرس الوطني Sang.gov.sa؟

جاء في إعلان اليوم عبرفي الشؤون الصحية كالتالي:

يتم الدخول على رابط وزارة الحرس الوطني للتعريف بالراتب. يقوم صاحب الطلب بتسجيل الرقم المدني. يتم استكمال عملية التحقق. تصل رسالة التحقق على الهاتف النقال ويقوم بإعادة تسجيلها في الموقع. يتم الاستفادة من الخدمة بطباعة الوثيقة المطلوبة. كما يكون من الأفضل تنزيل تطبيق وزارة الحرس الوطني على الهاتف النقال

كم رواتب الحرس الوطني؟

يتطلع جميع المقبلين على وظائف الحرس الوطني للتعرف على راتب الجندي الحديث فيه وكذلك سلم رواتب العاملين والموظفين فيه مع البدلات، وتبدأ الرواتب من 5600 ريال في الفترة الأولى إلى 7000 ريال.

كيف اطلع تعريف بالراتب من أبشر؟

يتم تسجيل الدخول على منصة أبشر . يقوم باختيار أبشر للأفراد. يتم تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور. يقوم بالدخول على الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار “الخطابات” من القائمة الموجودة على يمين الموقع. يقوم بتحديد نوع التعريف. يظهر الرتبة والراتب أو المعاش المقصود.

سلم رواتب العسكريين الأفراد الرتبة بداية الراتب بالريال العلاوة السنوية بالريال جندي 3220 ريال 130 ريال جندي أول 3395 ريال 145 ريال عريف 3765 ريال 175 ريال وكيل رقيب 4455 ريال 210 ريال

وذلك الراتب المقرر للمجندين يكون بدون البدلات والمكافآت وبدلات الإعاشة التي يتم إضافتها على الراتب الأساسي، ويكون الحد الدنى لبدل ملازم 330 ريال وبدل ملازم أول 380 ريال ،بدل نقيب 230 ريال ،بدل رائد 320 ريال.

متى يفتح باب التسجيل في التجنيد في الحرس الوطني Sang.gov.sa؟

عبر بوابة تويتر الخاص بالوزارة أعلنت أن الأول من يونيو 2023 سيكون موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني لقبول خريجي الثانوية العامة للتجنيد في وزارة الحرس الوطني على أن يستمر التسجيل لأسبوع.