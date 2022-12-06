الشروط الأساسية للالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الأكاديمية للعام 2023/2024م

رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة أنحاء المملكة ،فتقدم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ،وذلك لتعزيز كفاءة الطلاب التعليمية وإرسالهم لأفضل الجامعات والمعاهد فى العالم لتطويرهم فى كافة المجالات والتخصصات المختلفة، ولذلك وضعت شروط لكل من يرغب الالتحاق فى هذه المنحة، والاوراق المطلوبة والمستندات التقديم عبر الموقع الالكتروني الرسمي، فمن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لحضراتكم كل ذلك وأكثر.

شروط الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن تكون إقامة الطالب فى بلد المنحة الدراسية. أن يكون الطالب حسن السير والسلوك. أن تكون دراسة الطالب وفقا للمنحة الدراسية و المعلن عنها. يجب اجتياز الطالب كافة المعايير والمواصفات السياسات . أن يكون المتقدم انتهاء من المنحة الدراسية ولا يلتحق بمنحة أخره . أن يكون نظام الدراسة حسب التخصص المحدد في الابتعاث الخارجي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الابتعاث الخارجي 1444:

أن يقدم المتقدم صورة من جواز السفر مفعل . تقديم صورة حديثة من قرار المعادلة الدراسية. إضافة خطاب رسمي للتسجيل فى برنامج خادم الحرمين. صورة حديثة من شهادة المؤهل الدراسي. خطاب رسمي للقبول في برنامج خادم الحرمين. كتابة العنوان الوطني الحالي . صورة حديثة من السجل الأكاديمي الملحق به. تقديم رقم التأشيرة الدراسية.

موعد التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 1444:

مدير برنامج الابتعاث الخارجي للحرمين أعلن عن فتح باب التقديم للمنحة الدراسية، حيث يجوز التقديم لكافة الطلاب والطالبات بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة للالتحاق، فبدأ التقديم من يوم الأحد الماضي الموافق 4 ديسمبر 2022 م و الذي يوافق العام الهجري 10 جمادى الأول 1444ه‍، وبينا أيضا ميعاد غلق باب التقديم الذي يوافق يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023م والذي يوافق العام الهجري 15 شوال 1444ه‍ .

الهدف من الالتحاق فى دراسة الابتعاث التي تقدمها خادم الحرمين:

تطور القدرات البحثية للطلاب فى كافة القطاعات والتخصصات التعليمي. باختيار أفضل الجامعات لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة رأس المال والتطوير . إرسال الطلاب لأفضل جامعات ومعاهد فى العالم لسد سوق العمل. بهدف تعزيز قدرته الطلاب فى كافة المجالات والتخصصات والقطاعات.

ومن المؤكد أن قمنا بتوضيح موعد التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 1444، وقمنا بختم حديثنا عن الهدف الأساسي للالتحاق في دراسة الابتعاث التي تم الإعلان عنها من قبل خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للعام الأكاديمي 2023/2024 م.