سعر تعبئة أسطوانة الغاز لشهر ديسمبر بعد إرتفاع الأسعار الذي تشهده المملكة

العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية قلقون بشأن أسعار تعبئة أسطوانات الغاز وآخر تغييرات الأسعار خاصة في ظل موجة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والسيارات، وكثرة الأخبار المتداولة، ففي السابق ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز ارتفعت بشكل كبير. أما بالنسبة لشهر ديسمبر، فقد تأثرت أسعار جميع السلع والغاز وموجة ارتفاع الأسعار في التصنيع في البلاد وتوفر شركة المملكة العربية السعودية (جاسكوا) جميع المعلومات اللازمة حول هذا الموضوع في السطور التالية.

ما هي رسوم التزود بالوقود لاسطوانات الغاز في ديسمبر؟

ردت شركة الغاز والتصنيع الوطنية بالمملكة العربية السعودية على الأخبار المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة حول زيادة أسعار إعادة تعبئة أسطوانات الغاز في ديسمبر نتيجة ارتفاع أسعار الغاز وجميع البضائع في المملكة، حيث أن الحكومة في المملكة العربية السعودية تعمل على الحد من ارتفاع كل تلك الأسعار التي يعاني منها الكثير من المواطنين على المستوى المحلي والعالمي، وجاء وصف تعبئة أنبوبة الغاز كتالي:-

تكلفة إعادة تعبئة البالون 18.5 ريال سعودي باستثناء تكاليف النقل.

في الوقت نفسه، بالإضافة إلى الضرائب والمواصلات، يبلغ سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 35 ريالًا سعوديًا.

رسوم إعادة تعبئة اسطوانات الغاز الكبيرة 40 ريال سعودي.

سعر إعادة تعبئة اسطوانة الغاز

استجابة لشكاوى الجمهور من صعوبة نقل اسطوانات الغاز التقليدية، والمشكلات والمخاطر التي تشكلها، أطلقت الشركة الوطنية للغاز والتصنيع نوعًا جديدًا مميزًا من اسطوانات الغاز تسمى Wazfa بالخصائص التالية والتي تحددها الشركة المكلفة ببيع وتوزيع أسطوانات الغاز كالاتي:-

بكرات مصنوعة من الألياف الزجاجية عالية الجودة.

صديقة للبيئة، لا تلوث ضوضاء.

سوف يتناسب التصميم الأنيق مع أي تصميم داخلي.

قوية ومتينة، يمكنها تحمل الصدمات والضغط الثقيل.

لن يصدأ أو يتآكل.

يمكنك استخدامه دون القلق بشأن تسرب الغاز.

كما أنها أخف وزنا وأكثر قابلية للحمل من بكرات الخدمة الشاقة التقليدية.

يقبل عليها الكثير من المستهلكين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

سعر بيع اسطوانات الغاز في المملكة العربية السعودية

تختلف أسعار أسطوانات المملكة الغازية حسب ما إذا كانت فارغة أو مملوءة بالغاز كما يلي: