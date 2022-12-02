انت الان تتابع خبر المرور السعودي يعلن عن غرامة صارمة لجميع قائدي المركبات الذين لم يقوموا بهذا الإجراء الجديد في المقاعد .. تعرف عليه فورا!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للمرور السعودية اصدرت توضيح هام من خلال بيان رسمي قامت بنشره، لتأكيدها بضرورة توفير مقاعد مخصصة للأطفال بداخل السيارة.

وشددت على أهمية ذلك في حماية الأطفال من التعرض للخطر أثناء الرحلات المختلفة التي يتم اصطحابهم خلالها بالسيارة، كما وأكدت عن أهمية تخصيص مكان للأطفال بالسيارة.

حيث ان هذا الامر يساهم في تعزيز السلامة المرورية بداخل المركبة، وجاء هذا في البيان الذي كانت الإدارة العامة للمرور قد نشرته من خلال حسابها الرسمي على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”.

عقوبة عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال بالسيارة

وفي دعوتها للتأكيد على ضرورة تخصيص مقاعد للأطفال بداخل المركبة، أشارت الإدارية العامة للمرور بالمملكة إلى عقوبة عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة بالسيارة للأطفال، موضحة أن هذا الفعل يعتبر مخالفة تعاقب عليها المرور السعودية، لأنها تؤثر على السلامة المرورية بداخل المركبة، حيث كشفت المرور أن هذه المخالفة تستوجب غرامة مالية بقيمة تبدأ من 300 ريال وتزيد حتى تصل إلى 500 ريال.