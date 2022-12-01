كم مبلغ حساب المواطن السعودية لكل فرد بعد التعديلات 1444 وطريقة الاستعلام عن أهلية الحساب برقم الهوية ca.gov.sa

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات الجديدة 1444

أعلن برنامج حساب المواطن عن إضافة دعم إضافى للمستفيدين من حساب المواطن حتي نهاية هذا عام 1444, الدعم على النحو التالي:

قيمة دعم رب الأسرة من حساب المواطن 720 ريال سعودي. يحصل الشخص التابع لرب الأسرة ويكون أكبر من 18 عام على دعم بقيمة 360 ريال سعودي. دعم الشخص التابع لرب الأسرة ويكون أقل من 18 عام يبلغ قيمة الدعم 215 ريال سعودي.

كم مبلغ حساب المواطن

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المبلغ المستحق لكل فرد من أفراد الأسرة في حساب المواطن وذلك بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الديوان الملكي السعودي بتخصيص 8 مليار ريال سعودي لمستفيدي حساب المواطن، ويختلف قيمة دعم حساب المواطن من فرد إلي الاخر باختلاف عمر المتقدم.

قيمة الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن 1444

أعلن الديوان الملكي بمرسوم ملكي عن أضافة دعم إضافي لبرنامج حساب المواطن ويبلغ قيمة هذا الدعم 8 مليون ريال سعودي, كما خصص الأمير سلمان بن عبد العزيز 10 مليون ريال سعودي دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن و الضمان الاجتماعي المطور, هذا لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وحدد البرنامج كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد كما وضحنا لكم.

كم مبلغ حساب المواطن والقيمة المضافة

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية 1444

وضح برنامج حساب المواطن أن دراسة حالة طلب حساب المواطن في حدود 15 يوم في دراسة الحالة لكي يتم استحقاق دعم حساب المواطن, ويمكن للمستفيد الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية إلكتروني بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلي موقع حساب المواطن.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم و كلمة المرور.

سيظهر أمامك رمز التحقق المكون من 7 أرقام.

إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

قم بالنقر على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر علي ايقونة الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالضغط على ايقونة قائمة دراسة الأهلية.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالضغط على استعلام.

على الفور سيتم ظهور نتيجة استحقاق الدعم.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

ما هي شروط قبول التسجيل في حساب المواطن

لقد أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة له التوتير عن الشروط الأساسية التي يجب على كل فرد أن تتوفر في المتقدم لكى يكون مستحق ومؤهل للدعم، ويمكن أن تكون مستحق ولكنك غير مؤهل، لذلك سنوضح لكم شروط حساب المواطن قبل التسجيل في حساب المواطن لابد من مراجعة الشروط أولا وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (يستثني من ذلك المرأة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي ولديها أبناء سعودي، حاملى بطاقات التنقل من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل).

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام وإذا كان أقل من 18 عام يكون تابع لرب الأسرة.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء أو مسجون.

عدم امتلاك المتقدم أصول مالية او أملاك ذات قيمة مسجلة بأسم المطلقة.

أن يكون من محدودي الدخل أو يعانى من الدخل المنخفض.

ارفاق المستندات المطلوبة للتسجيل لكى يتم قبول الطلب.

توافق البيانات التي تم تسجيلها والتعهد بصحة البيانات.

شروط حساب المواطن

لقد وضع برنامج حساب المواطن هذه الشروط الجديدة وهذا لكى يتم دراسة طلبات التقديم من خلال توافر هذه الشروط، وإذا كنت متوفر بك هذه الشروط إذا انت مستحق للدعم،

تسجيل جديد في حساب المواطن 1444

بعد مراجعة شروط حساب المواطن، ومعرفة كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد، سنقدم لكم خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن وهي:

التوجة إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

ثم قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

قم بكتابة (رقم الجوال، رقم الهوية، تاريخ الميلاد).

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة، قم بكتابتها في المربع المخصص لها.

ثم قم بإدخال كلمة مرور جديدة.

سيتطلب منك إدخال بياناتك الشخصية وهي(البيانات العامة، بيانات الحساب البنكي، بيانات العنوان، بيانات الدخل، بيانات التابعين، بيانات العقارات).

ثم قم برفع المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن.

التأكد من صحة البيانات التي تم ادخالها، والأقرار على صحتها.

ثم الضغط على تسجيل.

تسجيل جديد في حساب المواطن

هكذا سيتم تسجيلك في برنامج حساب المواطن، وسيتم مراجعة الطلب.

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة فتح باب التسجيل في دعم حساب المواطن وهذا لكى يتم ضم أكبر عدد من الأسر السعودية التي ينطبق عليها شروط التسجيل ولذلك لمواجهة إرتفاع الأسعار وتحسين الأوضاع المادية للأسر، ووضح البرنامج كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات الجديدة.

كم مبلغ حساب المواطن

برنامج حساب المواطن

أصبح برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الاجتماعية التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم إطلاق الدعم بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز عام 2017 م، وهناك أكثر من 800 الف أسرة سعودية مسجلة في حساب المواطن، البرنامج يقوم بتقديم دعم مادي بشكل شهري، و يختلف قيمة دعم حساب المواطن لكل فرد باختلاف عدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية، وتم فتح باب التسجيل في حساب المواطن 4 يوليو 2022 الماضي لأول مره منذ عامين من عام 2020 م.

رابط التقديم في حساب المواطن 1444

منذ أن فتح باب التسجيل في حساب المواطن من يوم الإثنين 5 من ذو الحجة 1443 الموافق 4 يوليو 2022 وهناك عدد كبير من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن رابط التسجيل، حيث قد وضح برنامج حساب المواطن عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة له عن طريقة التسجيل وهي إلكترونية عبر الرابط الرسمي لموقع حساب المواطن.

من هم الفئات المستهدفة في حساب المواطن

عند إنشاء برنامج حساب المواطن كان الهدف من إنشائة هو توفير حياة ميسرة وكريمة للمواطنين السعوديين ورفع العبء عنهم وتقديم دعم مادي يساندهم في أعباء الحياة، ولذلك هناك فئة يستهدفها البرنامج و هم:

المواطن السعودي محدودي الدخل او ذو دخل منخفض.

المرأة السعودية ولديها أبناء سواء كان متزوجة من سعودي او أجنبي.

المواطن السعودي المتزوج أكثر من زوجة.

الأعزب السعودي الذي يتوفر به شروط التسجيل.

طريقة رفع اعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن

قبل التسجيل في حساب المواطن لابد من مراجعة شروط التسجيل لتأكد من أهلية الدعم، اذا كنت مؤهل وتم رفض الطلب يمكنك رفع اعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن بالخطوات التالية:

تقديم اعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن

الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك قم بالتوجة إلي البوابة الإلكترونية والنقر على دراسة الأهلية.

ثم قم بالضغط على أسباب عدم أهلية المستفيد التابع أو الفرد.

سيظهر أمامك أسباب الرفض، قم بتقديم طلب اعتراض مع ذكر أسباب الاعتراض.

ثم الضغط على تقديم الطلب.

ما هي مدة دراسة طلب الاعتراض على حساب المواطن 1444؟

لكى يتم النظر ومراجعة الطلب لابد من تقديم المستندات المطلوبة للتأكيد من توافر شروط الأهلية في المتقدم، ويستغرق مدة دراسة الطلب من 15 يوم كحد أدنى حتى 90 يوم أي 3 أشهر كحد أقصى، يمكنك متابعة الطلب، وسيتم الرد برفض الطلب بسبب عدم توافر الشروط، أو بقبول الطلب وسيتم صرف الدعم التي تم إيقافه بحد أقصى 3 أشهر.

ما هي المدة المسموح بها لتقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن؟

يتم مراجعة طلبات التسجيل في حساب المواطن وقد حدد البرنامج شروط أهلية الدعم، وفي حاله عدم توافر هذه الشروط يتم رفض الطلب، ويمكن للمواطن تقديم طلب اعتراض على عدم الأهلية خلال 90 يوم أي 3 أشهر من موعد إعلان نتيجة الطلب، وفي حاله انتهاء هذه المدة لا يتم قبول طلب الاعتراض.

متي يجب تحديث بيانات حساب المواطن؟

متى يجب تحديث بيانات حساب المواطن

من أكثر التساؤلات التي يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن إجاباتها وهو معرفة متى يجب تحديث البيانات لكى لا يتم إيقاف صرف الدعم، يجب على الفرد تحديث البيانات عند حدوث تغيير في البيانات ويتم التحديث خلال 15 يوم من التغيير.

ولكن إذا لم يحدث تغيير في البيانات لا يتوجب على الفرد تحديث البيانات.

الاستعلام عن نتيجة الأهلية و استحقاق دعم حساب المواطن

لقد تم فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن من جديد بعد إغلاقة لمدة عامين، وتن وضع شروط أهلية المتقدم لقبول الطلب، وهناك الكثير من المتقدمين إلي الدعم الذين يبحثون عن طريقة الاستعلام عن أهلية استحقاق الدعم و معرفة كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد من الأسرة، وذلك بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الأهلية و الاستحقاق من القائمة الرئيسية.

قم بكتابة رقم الهوية.

ثم الضغط على استعلم.

خطوات الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

صرح برنامج حساب المواطن منذ عدة أيام على ضرور الالتزام بخطوات التسجيل ولابد من الإفصاح عن الدخل لكي يتم قبول الطلب و معرفة كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد يستحق وهو بالطريقة التالية:

خطوات الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

ثم قم بالضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

قم بعد ذلك بتحديد الحالة الوظيفية المستهدفة.

بعد ذلك قم بتحديد قيمة الدخل، نوع الدخل، مصدر الدخل.

ثم النقر على أيقونة حفظ ثم إضافة.

ما هي عقوبة عدم الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن؟

من شروط قبول طلب الحصول على دعم حساب المواطن هو استكمال تسجيل جميع البيانات المطلوبة ومن ضمنهم الدخل الشهري، وفي حاله عدم الإفصاح أو التضليل في إدخال البيانات أو إخفاء معلومة مهمة يتم فرض عقوبة على المواطن وهي:

قد يحرم من دعم حساب المواطن لمدة سنتين كحد أقصى.

يمكن تطبيق نظام رد المستحقات المالية التي حصل عليها من الدعم.

قد يتم فرض العقوبتين معا.

تحديث بيانات حساب المواطن

في حالة تغيير بيانات المستفيد من دعم حساب المواطن لابد على رب الأسرة تحديث البيانات لكى لا يتم إيقاف الدعم، وطريقة التحديث هي:

التوجة إلى موقع حساب المواطن.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

قم بالضغط على تحديث البيانات، قم بتحديد البيانات التي تريد تحديثها (البيانات العامة، بيانات الحساب البنكي، بيانات العقارات، بيانات التابعين، بيانات العنوان)، مع رفع المستندات المطلوبة للتغيير.

ثم النقر على أيقونة تحديث.

بهذه الطريقة يمكنك تحديث بيانات حساب المواطن، علما بأن عدم تحديث البيانات بشكل دائم واحداً من أهم وأكثر الأسباب التي تكون سبب في إيقاف صرف الدعم، لذلك أكدت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات بشكل دائم وذلك بحد أقصى 15 يوم من موعد تغيير البيانات.

الفرق بين الأهلية و الاستحقاق

هناك فرق بين شروط الأهلية و الاستحقاق، ويمكن أن تكون مؤهل وتتوفر بك شروط الأهلية ولكنك غير مستحق، وشروط الأهلية هي:

الجنسية السعودية.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

توافق البيانات التي تم إدخالها.

أما عن شروط الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

عدد أفراد الأسرة.

أعمار أفراد الأسرة.

مجموع الدخل الشهري للأسرة.

ما هي الإجراءات المفترض اتخاذها عند ظهور عدم أهلية حساب المواطن

هناك بعض الطلبات التي يتم تقديمها إلى دعم حساب المواطن ويتم الرد عليها برفض الطلب بسبب عدم الأهلية، في هذه الحالة يجب على الفرد إرسال طلب اعتراض على عدم الأهلية ويقوم بتحديث البيانات مع تقديم المستندات التي تؤكد أهلية المتقدم، وذلك خلال 90 يوم من موعد إعلان النتيجة.

ما هي أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في حساب المواطن؟

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة إدخال جميع بيانات التسجيل بشكل صحيح وكامل لكي يتم قبول الطلب، ومن البيانات المطلوبة التي أكد عليها حساب المواطن هو الإفصاح عن الدخل الشهري وأنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها هي:

الراتب الشهري لرب الأسرة.

النشاط التجاري.

مصادر دخل أخرى تحصل عليها الأسرة (مثل التبرعات التمويلات وغيرها).

ما هي شروط حساب المواطن للمطلقة؟

يسمح برنامج حساب المواطن للمرأة المطلقة الحصول على الدعم و ذلك بعدة شروط وهي:

يشترط أن تكون المرأة سعودية أو لديها أبناء سعوديين.

أن تكون المرأة المطلقة مقيمة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

إرفاق قسيمة الطلاق.

تقديم صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة.

إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بصك الملكية للسكن ( وذلك في حال عدم وجود تابعين).

أن تكون جميع الأوراق بأسم المرأة المطلقة.

ما هو موعد دراسة طلب التسجيل في حساب المواطن؟

هناك عدد كبير جداً من الأسر السعودية التي قامت بتقديم طلب التسجيل في برنامج حساب المواطن منذ أن تم فتح باب التسجيل، ولذلك وضح برنامج حساب المواطن أن مدة دراسة الطلب هي 15 يوم وبعد ذلك يتم الإعلان عن النتيجة، وفي حالة قبول الطلب يحصل المتقدم على الدعم في الشهر التالي.

الفئات المستثناه في حساب المواطن

لقد وضحنا لكم الشروط التي وضعها برنامج حساب المواطن لقبول طلب التسجيل في الدعم وهناك بعض الفئات المستثناة وهم:

حاملى بطاقات التنقل.

الأيتام.

ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء سعوديين.

المرأة الغير سعودية ولديها أبناء من رجل سعودي.

خطوات إضافة تابع في حساب المواطن

كما يستطيع رب الأسرة المستفيدة من دعم حساب المواطن إضافة تابع جديد للحصول على الدعم، بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الالكتروني.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

النقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

ثم اختيار إدارة التابعين والنقر على إضافة تابع.

قم بكتابة بيانات التابع الجديد.

ثم الضغط على إضافة ثم الضغط على حفظ.

طريقة متابعة حالة شكوى المدفوعات في حساب المواطن

إذا تم نزول دفعة دعم حساب المواطن ناقصة أو كان الرصيد صفر يمكن للمستفيد تقديم شكوى، ويستطيع متابعة الشكوى بالخطوات التالية:

الذهاب إلى بوابة حساب المواطن.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول والتوجه إلى حسابك.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على الدفعات المالية.

ثم قم باختيار الاعتراضات المالية السابقة، على الفور سيظهر أمامك جميع البيانات.

طريقة احتساب دعم حساب المواطن

هناك بعض المعايير التي يحدد برنامج حساب المواطن قيمة الدعم لكل أسرة وهذا باختلاف عدد أفراد الأسرة والدخل المكتسب، ولذلك تم وضع إليه الكترونية لاحتساب الدعم وهي:

الدخول إلى حساب المواطن، و القيام بتسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الحاسبة التقديرية.

قم بتحديد عدد الأفراد وأعمار كل فرد، الدخل المكتسب.

ثم الضغط على أيقونة احتسب.

تحديث بيانات حساب المواطن عبر بوابة أبشر

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها تحديث بيانات حساب المواطن وهو عبر بوابة أبشر بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

ثم قم بالتوجه إلي بوابة النفاذ الوطني من البرامج.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل للدخول إلى بوابة أبشر.

ثم الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب، الضغط على أيقونة تحديث البيانات.

قم بتحديث البيانات. ثم الضغط على حفظ.

خطوات متابعة حالة أهلية المتقدم في حساب المواطن

هناك بعض الحالات التي يتعرض لها مستفيدي دعم حساب المواطن تلجئهم في تقديم شكاوي لحل هذه المشكلة وتنقسم هذه الحالات أو الشكاوى لقسمين (الاهلية، الدفعة) عندما يتم الإعلان عن نتائج الدفعة ويظهر إذا كنت مؤهل أم لا يمكن تقديم اعتراض على الأهلية، وكذلك بعد صرف الدفعة يمكنك تقديم شكوي على (الدفعة ناقصة، صفر، لم تصرف) و يمكنك متابعة حالة أهلية المتقدم في حساب المواطن بالخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالدخول إلى الصفحة الشخصية قم بالنقر على دراسة الأهلية.

سيظهر أمامك بيانات الأهلية (حالة المستفيدين و التابعين المؤهلين، حالة المستفيد غير مؤهل، لم يتم دراسة حالة الأهلية).

ما هي معايير استحقاق دعم حساب المواطن؟

بعد إغلاق باب التسجيل دعم حساب المواطن لمدة عامين من عام 2020 تم إعادة فتح باب التسجيل، وبدأ عدد من الأسر السعودية بالتقديم في الدعم، ولذلك يتساءل الكثير من الأسر المستفيدة عن المعايير التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على دعم حساب المواطن وتحديد قيمة الدعم والمعايير هي:

الراتب الشهري للمتقدم.

عدد أفراد الأسرة.

أعمار كل فرد من الأسرة.

معايير استحقاق دعم حساب المواطن

ما هي أنواع شكوي المدفوعات التي يمكن تقديمها في حساب المواطن؟

وضح برنامج حساب المواطن عن أنواع الشكوي التي يحق للمستفيد من الدعم تقديم شكوى عليها وهم نوعين كالاتي:

أنواع شكوى المدفوعات لحساب المواطن

دفعة ناقصة أو صفر: في هذه الحالة يحق للمواطن تقديم شكوى، وأسباب هذه الشكوى (عدم أهلية التابع، تجاوز الحد المانع، عدم الإفصاح عن الدخل).

في هذه الحالة يحق للمواطن تقديم شكوى، وأسباب هذه الشكوى (عدم أهلية التابع، تجاوز الحد المانع، عدم الإفصاح عن الدخل). دفعة لم يتم تسليمها: إذا لم يتم تسليم الدفعة وعدم نزولها.

طريقة استعادة كلمة مرور حساب المواطن

عند الدخول إلى بوابة حساب المواطن لابد من التسجيل وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وفي حالة فقد كلمة المرور يمكنك استعادتها بالخطوات التالية:

طريقة استعادة كلمة مرور حساب المواطن

في البداية قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن.

قم بالضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور.

بعد ذلك قم بملئ البيانات المطلوبة (تاريخ الميلاد، رقم الهوية، تاريخ انتهاء الهوية).

على الفور سيتم إرسال كلمة مرور مؤقتة في رساله على هاتفك.

قم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور المؤقتة.

سيتم دخولك إلى بوابة حساب المواطن.

ما هي المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن لدعم حساب المواطن ؟

يشترط على بعض المتقدمين في دعم حساب المواطن مثل (المطلقة، الأرملة) تقديم أوراق لإثبات استقلالية المسكن وهي:

عقد الإيجار الموحد من منصة إيجار.

صك ملكية السكن.

مستند إثبات سكن جامعي أو الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية.

فاتورة الكهرباء.

هل إرفاق صك الملكية شرط لإثبات الاستقلالية ؟

من ضمن التساؤلات التي تم طرحها في برنامج حساب المواطن هي هل إرفاق صك الملكية شرط لإثبات الاستقلالية وأجاب خدمة عملاء حساب المواطن أنه يجب رفع مستند يثبت الاستقلالية سواء كان عقد الإيجار أو صك الملكية، أما إذا كان الفرد المستقل المتقدم في المرحلة الجامعية عليه رفع إثبات السكن الجامعي الخاص به.

هل إرفاق صك الملكية شرط لإثبات الاستقلالية ؟

ما هو رقم حساب المواطن المجاني الموحد 1444

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية رقم موحد مجاني للتواصل مع برنامج حساب المواطن لكي يستطيع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم الإستعلام عن حساب المواطن أو تقديم اعتراض أو شكوى ورقم حساب المواطن الموحد هو 19912 سيقوم أحد من خدمة العملاء بالرد على استفسارك والشكوى المقدمة.

رقم حساب المواطن المجاني الموحد

ما هي الوثائق والأوراق المطلوبة لحساب المواطن من عائلة السجين

يحق لأسرة السجين التقديم في دعم حساب المواطن للحصول على الدعم ولكن بشرط تقديم (مستند يثبت حال السجين) وطريقة رفعها هي:

الدخول إلى منصة حساب المواطن والقيام بتسجيل الدخول.

التوجة إلى البيانات العامة واختيار متزوج.

ثم قم بالموافقة أن عائل الأسرة مسجون.

ثم رفع مرفق مستند إثبات حال السجين.

الوثائق والأوراق المطلوبة لحساب المواطن من عائلة السجين