انت الان تتابع خبر إيزي عمرة .. إليكم رابط ومميزات المنصة ويلا ادعو أصحابك للسعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قدمت المملكة العربية السعودية، عدد من التسهيلات خلال الفترة الماضية أمام الراغبين في جميع أنحاء العالم بأكمله في أداء مناسك العمرة، والتي يمكن للمواطنين المتواجدين داخل المملكة من دعوة أصدقائهم لزيارة بيت الله الحرام ، عن طريق منصة إيزي عمرة.وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق منصة إيزي عمرة والتي تهدف إلي تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بإداء مناسك العمرة عن طري إصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين وأداء المناسك.

رابط منصة إيزي عمرة: