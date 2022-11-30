انت الان تتابع خبر مدى تأثير سعر صرف الريال على برامج العمرة الشهر القادم.. الغرف السياحية تكشفه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مدى تأثير سعر صرف الريال على برامج العمرة الشهر القادم

قام عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة إلي الاتحاد المصري للغرف السياحية حمزة عيني، بالتأكيد على إن الزيادة التي ظهرت على سعر صرف الريال السعودي سوف تؤثر بشكل بسيط على أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي اثناء الشهر القادم، وتم لفت الإنتباه إلى أن الكثير من شركات السياحة المنظمة لكل رحلات العمرة قررت تحمل هذه الزيادات وعدم تحميلها إلى المعتمرين.وأضاف عنبي إلى أن إقبال المواطنين على السفر إلى العمرة أثناء الشهر القادم قليل جداً إلى الوقت الحالي، وهذا يرجع للكثير من الأسباب ومن أبرزها حصول الكثير من المواطنين المصريين الذين يريدون أداء العمرة تأشيرات غير تأشيرة العمرة، وهي تسمح لهم بأداء كل المناسك مثل تأشيرة الزيارة، وذلك بجانب أن الشهر القادم هو ليس من الأشهر التي يفضل فيها المواطنين السفر لأداء العمرة.

وأعلن عضو الجمعية العمومية التابعة لغرفة شركات السياحة ان الإقبال على السفر لأداء العمرة سوف يرتفع كثيراً مع بداية النصف الثاني من شهر يناير القادم، وتحديداً أثناء إجازات نصف العام الدراسي، وأضاف ان نسب الإقبال سوف تظل مرتفع إلى نهاية موسم العمرة في أبريل 2023.