انت الان تتابع خبر اقتراض السعودية .. المملكة تحصل على قرض بـ17 مليار دولار من 25 مؤسسسة مالية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فجر صندوق الاستثمارات العامة مفاجأة غير متوقعة اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، بشأن اقتراض السعودية قرض بقيمة 17 مليار دولار أمريكي، وذللك لمدة 7 سنوات.وأوضح صندوق الاستثمارات العامة، أن اقتراض السعودية سوف يتم من خلال 25 مؤسسة مالية عالمية، مؤكداً أن جميع الإجراءات الخاصة بعملية الحصول على القرض قد تمت بالفعل.

يقوم الصندوق على عمل مبادرة تأسيس 5 شركات إقليمية والتي تهدف إلي الاستثمار في عدد من دول الخليج العربي وهي كلا من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وذلك وفق توجيهات الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبا