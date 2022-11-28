نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الراجحي اونلاين مع الخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات الراجحي، العديد من عملاء البنك يهتم جدا بمعرفة الخدمات المميزة التي تقدم لهم ومن بين هذه الخدمات الهامة هي تحديث بيانات الراجحي عن طريق التطبيق، وهناك اكثر من طريقه من اجل تحديث البيانات والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة، تعتبر عملية التحديث من العمليات الضرورية جدا التي يجب على كل العملاء القيام بها من اجل عدم تجميد الحساب، ولهذا فان تحديث بيانات مصرف الراجحي تعد عمليه مهمه جدا وسوف نتحدث عنها بالتفصيل.

تحديث بيانات الراجحي

يحتاج البنك إلى عمل بعض التحديثات وتعديل بيانات العمل وبالتالي سوف يرسل لك رسالة نصيه محتواها يجب عليك تحديث أو تعديل بعض البيانات الخاصة بك، ولهذا تحديث بيانات الراجحي عمليه مهمه جدا يبحث عنها الكثيرين في المملكة العربية السعودية، يمكن تحديث بيانات الراجحي عن طريق الهاتف وهذه لا تحتاج إلى مجهود أو التواجد في أي فرع من فروع البنك ولكن من منزلك يمكن تحديث البيانات، وأيضا تحديث بيانات الراجحي عن طريق مباشر وغيرها من طرق التحديث، ويمكن التحديث من خلال الذهاب إلى البنك وهناك سيتم مساعدتك من اجل تحديث بيانات البنك، في السطور التالية سوف نتعرف على خطوات تحديث بيانات بنك الراجحي بأكثر من طريقه.

خطوات تحديث بيانات الراجحي من خلال التطبيق

أولا عليك الدخول إلى تطبيق الراجحي، ويمكن الوصول إليه للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، أو للهواتف التي تعمل بنظام IOS.

عقب الدخول إلى الحساب الشخصي يتم اختيار الإعدادات والتفضيلات.

بعد ذلك يتم اختيار “تحديث تاريخ انتهاء الهوية.

سوف تظهر لك الصفحة الخاصة بالتحديث، وفيها يتم إدخال تاريخ انتهاء الهوية ثم الضغط على حفظ.

ستظهر رسالة نصها كالتالي “تم تحديث البيانات بنجاح.

خطوات تحديث بيانات الراجحي عن طريق مباشر

الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.

قم بالنقر على كلمة المباشر الموجودة في أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

بعدها تقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

بعدها تقوم بالضغط على دخول.

بعدها الموقع سيرسل رسالة نصية على رقم هاتفك الجوال المُسجل فيه تتضمن كود مكون من 4 أرقام، وعلى الموقع سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى تتضمن خانة فارغة أدخل فيها الرقم الذي وصل إليك على هاتفك ثم اضغط على “قائمة الخصائص.

اضغط بعد ذلك على “معلومات العميل” ومنها اضغط على “تحديث تاريخ الانتهاء.

أدخل البيانات الجديدة لبطاقة الهوية ثم انقر على “موافق.

ستتلقى رسالة نصية على هاتفك الجوال لإعلامك بأنه تم تحديث بيانات الراجحي بشكل صحيح.

خطوات تحديث بيانات الراجحي عن طريق الهاتف