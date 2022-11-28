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عمر شويل - جدة تساؤلات كثيرة حول سؤال كيف احدث بيانات الراجحي عن طريق التطبيق؟. من قبل السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من اجل تحديث بيانات الراجحي عن طريق التطبيق بصورة الكترونية وسريعة ومضمونة، حيث يوفر المصرف إمكانية التعديل علي البيانات بصورة إلكترونية من خلال برنامج البنك الموجود علي متجر التطبيقات هواوي apk وايفون واندرويد، وذالك حتي يستطيع آي عميل من تحديث البيانات في بنك الراجحي بصورة سريعة بدلا من الذهاب إلي اقرب فرع من فروع البنك المنتشرة في العديد من المدن والمحافظات بالأراضي الحجازية.

كيف احدث بيانات الراجحي عن طريق التطبيق؟

نستعرض مع حضراتكم طريقة تحديث بيانات الراجحي عن طريق التطبيق بالخطوات التفصيلية اللازمة وذالك حتي يتمكن أي عميل من تعديل البيانات المسجلة في الحساب البنكي الشخصي علي موقع البنك، وذالك حتي يستطيع آي عميل الاستفادة من خدمة مباشر الأفراد من الراجحي وكذالك خدمات التداول الإلكتروني وشراء الأسهم وبيعها بهدف الربح وغيرها من المعاملات المصرفية مثل تحويل الأموال من ويسترن يونيون إلي حساب بنكي، واليكم متابعينا الأعزاء خطوات تحديث البيانات الراجحي أون لاين موضحة لكم عبر النقاط التالية.

الدخول علي متجر بلاي التابع إلى شركة جوجل للاندوريد أو آب ستور للايفون

كتابة تطبيق الراجحي مباشر للأفراد في خانة البحث التطبيق.

انقر علي صورة التطبيق لتثبيت البرنامج علي هاتفك.

انتظر قليلا حتي يتم تسطيب الملفات علي جوالك.

اضغط علي أيقونة البرنامج لإعطاء الاذونات والصلاحيات له.

كتابة رقم الهوية أو اسم المستخدم داخل الخانة المعدة لذالك.

إدخال الرقم السري بصورة صحيحة

انقر علي زر تسجيل دخول بنك الراجحي مباشر للافراد بعد إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.

بعد إدخال رمز التحقق بشكل صحيح. الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ومنها إلى الملف الشخصي.

ستجد جميع بياناتك المسجلة من قبل قم بالتحقق منها.

من ثم قم بإدخال البيانات التي تريد التعديل عليها بعدها انقر علي زر حفظ.

وفي الختام قدمنا لكم متابعي موقع ثقفني الاخباري خطوات كيف احدث بياناتي عن طريق تطبيق الراجحي بطريقة سريعة ومضمونة كما هو موضح لكم بالنقاط الموضحة بعالية.