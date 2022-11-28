نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طلب إعفاء الراجحي الشروط والمستندات المطلوبة والفئات المستثناه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات طلب إعفاء الراجحي وأهم الشروط المطلوبة للحصول على الخدمة والفئات المستثناة من هذه الخدمة، يعتبر بنك الراجحي من أكبر الشركات المصرفية، وبنك الراجحي أيضا من أكبر المصارف التي توجد في المملكة العربية السعودية، ويقوم بتقديم العديد من القروض، وبدون كفيل، ويقدم خدمة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي، والتي تعمل علي تقديم الراتب للعملاء بدون الحاجة إلي تحويل الراتب، ما يميز بنك الراجحي عن غيره من البنوك إنه يقدم قروض متنوعة،تتناسب مع الإمكانيات الشخصية لكل فرد، ومناسبة لجميع طبقات المجتمع المختلفة، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، قام بنك الراجحي بتقديم خدمة إعفاء، والتي يبحث الجميع عن شروطها وأهم الخطوات لكي يتم طلبها

خطوات طلب إعفاء من بنك الراجحي

يتميز بنك الراجحي دائما بانه يعمل علي تقديم الخدمات المختلفة للعملاء، وبتفكيره الدائم براحة عملائه، ومن أهم الخدمات التي قام بها مؤخرا هي خدمة طلب إعفاء بنك الراجحي، والتي من الممكن تقديم الطلب عليها عن طريق الخطوات التالية :

أولا عليك القيام بالدخول علي موقع بنك الراجحي .

وبعدها عليك تقديم صورة الهوية الشخصية السعودية، أو صورة الإقامة وذلك حتي يتم الوثوق بك، والموافقة علي تقديم طلب إعفاء من بنك الراجحي .

وعليك إرفاق خطاب من الجهة التي تعمل بها وهو ما يشمل المسمي الوظيفي والراتب الشهري، وذلك للموافقة علي تقديم طلب الإعفاء .كما يمكنك التعرف أيضاً على وديعة الاستثمار المباشر بنك الراجحي

شروط التقديم علي طلب إعفاء من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي القروض المختلفة، والعديد من الخدمات، ولكن مثله مثل أي بنك أخر يضع لكل خدمة يقدمها بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لكي تتمكن من تحقيق الخدمة، وأهم شروط خدمة طلب إعفاء من بنك الراجحي :

ان يتعرض العميل لإصابة ينتج عنها إصابة بعجز كلي.

في حالة أن يتوفي العميل لا قدر الله.

أن يقوم المتقدم بطلب الخدمة بتسجيل الدخول علي الموقع الخاص ببنك الراجحي.

وبعدها يقوم باختيار طلب تمويل شخصي

ثم عليه الضغط علي تقديم طلب .

وبعدها ينبغي إدخال جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح .

وبعدها الضغط علي حفظ وإرسال الطلب .

ويقوم البنك بالنظر إلي الطلب ودراسته ثم يرسل لك الرد، وفي مدة لا تتجاوز النصف ساعة . كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط قرض إمكان من الراجحي وتطبيق إمكان وأهم شروط القرض الإضافي من إمكان.

شروط طلب قرض من بنك الراجحي

أن يكون عمر العميل لا يتجاوز ال60 عاما، عند نهاية أخر قسط للقرض .

وكذلك أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل ألفين ريال سعودي .

أن يكون يعمل بالقطاع الخاص أو العام

الفئات المستثناة من خدمة إعفاء الراجحي

إذا كان السبب للوفاة انتحار.

في حالة أن السبب في العجز هو أخذ العقاقير المخدرة أو الشرب للكحوليات.

حالة أن يكون سبب الوفاة هو الانضمام إلي أحد الألعاب الخطيرة، مثل ركوب الخيل، وألعاب المغامرات.

أن يكون السبب للوفاة التعرض لاحد الكوارث الطبيعية.

وكذلك أن يكون هناك أحكام قضائية لا يتم إعفاء القرض.

كما يجب أن يكون السبب للوفاة هو استخدام أسلحة أو آلات.

شروط إعفاء الراجحي في حالة الوفاة

يعتبر بنك الراجحي من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة كما إنه يتمبز بامتلاكه للعديد من العملاء. والذي يسعي مصرف الراجحي دائما من أجل توفير لعملائه كل ماهو جديد. كما يقدم لهم أيضا خدمات عديدة ومن أهمها إسقاط القروض في حالة الوفاة . ولكي تتم هناك مجموعة من الشروط كما يلي:

أهم الأوراق المطلوبة للحصول على الإعفاء

يعتبر من أهم الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على إعفاء من بنك الراجحي هو إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة. ويمكننا عرض أهم هذه المستندات كما يلي:

تقديم صورة من بطاقة الهوية الشخصية للمقترض

وفي حالة كان الطلب خاص بأسرة المتوفى يحب تقديم صورة الهوية الخاصة بالأسرة

كما يجب إرفاق ما يدل على الحالة المادية للمقترض وكذلك قيمة المبلغ المتبقي

وفي حالة المرض أو المصابين يتم إرسال صورة من التقرير الطب.

خطوات طلب إعفاء وأنواع القروض التي يقدمها بنك الراجحي

حيث يقدم بنك الراجحي عدد كبير من القروض بإختلاف أنواعها وأسبابها. وذلك لكي يتمكن العملاء من تحديد واختيار نوع القرض الذي يرغب به والذي يتوافق مع احتياجاته وكذلك ظروفه. والتي يمكننا عرض أهمها كما يلي: