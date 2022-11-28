نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة دروب دورات المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة دروب دورات، حيث يبحث البعض عن طريقة التسجيل في منصة دروب الإلكترونية التي تختص بالعمل علي تقديم وتوفير الدورات التدريبية في المجالات المتنوعة التي بدورها تعمل علي تقديم الإفادة لكل من يريد تطوير نفسه في الوظيفة الخاصة به، أو من يرغب في تحديث المهارات الخاصة به حتي تلائم احتياجات سوق العمل السعودي، وتهدف المنصة إلى تدريب جميع العاملين في المملكة وتقديم يد المساعدة لفئة الباحثين عن عمل وتحسين الكفاءة الوظيفية لجميع العمالة السعودية، ويعمل دروب علي تأهيل الشباب لسوق العمل، وفيما يلي سوف نتعرف إلى المسارات التي يوفرها الموقع وتوضيح طريقة التسجيل في منصة دروب دورات.

التسجيل في منصة دروب دورات

يتوفر لجميع المستفيدين التسجيل في منصة دروب دورات، ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول في موقع دروب بغرض التدريب على الأعمال واكتساب الخبرة المميزة الفعلية بعد مرور سنوات الدراسة بالجامعة، ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية:

يجب الذهاب إلى موقع دروب الإلكتروني “تسجيل دخول“.

الضغط على تبويب أفراد.

النقر على إنشاء حساب.

تسجيل جميع البيانات الشخصية للشخص الذي يقوم بالتسجيل التي تشمل (البريد الإلكتروني، رقم الجوال، إدخال كلمة السر وتأكيدها مرة أخري، المدينة التي يقيم بها المستفيد، تسجيل رقم الهوية الوطنية، ثم إدخال تاريخ الميلاد).

الضغط على إنشاء حساب.

الموافقة علي جميع الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في منصة دروب.

سوف يتم استلام رسالة نصية على رقم الجوال من خلال كود التفعيل.

تسجيل كود التفعيل ومتابعة كافة التعليمات من أجل التسجيل بشكل صحيح.

الضغط علي تأكيد التسجيل.

ما هي طريقة تسجيل الدخول في دروب عن طريق طاقات؟

يستطيع المستفيد في برنامج طاقات بصندوق هدف تنمية الموارد البشرية، أن يستخدم منصة دروب بشكل مباشر بنفس الحساب عن طريق الخطوات التالية: