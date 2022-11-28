كيف اعرف مخالفات المرور برقم اللوحة؟ 1444 من المنصة الوطنية الموحدة

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عمر شويل - جدة قامت وزارة الداخلية من خلال التعامل الإلكتروني مع مواطني المملكة العربية السعودية في كافة الخدمات بتمكين المواطن من معرفة المخالفات المرورية الموقعة عليه بشكل إلكتروني بسيط، بحيث تتوقف هذه الخطوات على مدى صحة المعلومات والبيانات التي يقوم المخالف بكتابتها في الموقع سواء رقم الهوية أو رقم لوحة المركبة، واتخاذ الإجراءات الصحيحة.
المنصة الوطنية الموحدة
هي منصة إلكترونية حكومية سعودية تقدم كافة الخدمات الحكومية التابعة للوزارات بجودة وكفاءة عالية وتمتاز بالآتي:
- هي جهة إلكترونية موحدة تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين وأصحاب العمل التجاري وزوار المملكة العربية السعودية.
- تعتبر المصدر المتخصص للتسهيل على المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والزوار للبحث عن الخدمات الحكومية الإلكترونية ومساعدتهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمملكة.
كيف اعرف مخالفات المرور برقم اللوحة
يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية، وكيفية دفع هذه المخالفات عن طريق المنصة الوطنية الموحدة، إذ يتميز هذا الاستعلام على:
- السرعة وبساطة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور السعودية وذلك لتسهيل الإجراءات على الموقع عليهم المخالفات لدفعها وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
- أيضا منصة ابشر الإلكترونية ومن خلال التحول الرقمي الذي تسعى المملكة العربية السعودية للعمل به في كافة الإدارات والوزارات المختلفة.
خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة
تعمل المملكة العربية السعودية على تخفيف وتسهيل إجراءات الاستعلام عن المخالفات المروية للمقيمين بها بالعمل عن طريق الأسلوب الإلكتروني في كافة الاتجاهات، بحيث قامت وزارة الداخلية ببيان مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة التي تتيح للمواطن معرفة المخالفات المرورية الموقعة عليه وهي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة الوطنية الموحدة.
- ثم نقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال أسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم نضغط على قائمة خدمات.
- ثم الضغط على زر المركبات والنقل.
- ثم نقوم باختيار فئة الخدمات المطلوبة وهي الاستعلام عن المخالفات المرورية ونقوم بالضغط عليها.
- ستظهر لنا صفحة بها حقول فارغة يجب ملء هذه الحقول من خلال معلومات دقيقة عن أسم المخالف وبيانات المركبة الخاصة به.
- ثم نقوم بوضع رقم اللوحة الخاصة بالمركبة في المكان المخصص لها.
- ثم نغط على بحث بعد أن نقوم بمراجعة البيانات التي قومنا بإدخالها مراجعة دقيقة.
- ستظهر لنال صفحة توضح المخالفات الموقعة على المواطن حتى يمكنه طباعتها.
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