انت الان تتابع خبر هيئة تقويم التعليم والتدريب .. إليكم رابط والشروط المطلوبة في وظائف خالية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية عبر المحرك الأشهر في العالم جوجل حول هيئة تقويم التعليم والتدريب والوظائف الخالية التي تقدمها والشروط المطلوبة للتقديم في هذه الروابط.وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت عن حاجتها لعدد من الشباب الفتيات لشغل وظائف خالية وفي أكثر من 19 مكان في المملكة، محددة مجوعة من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين للتقدم في هذه الوظائف.

وظائف خالية هيئة تقويم التعليم والتدريب:

هيئة تقويم التعليم والتدريب

1- أخصائي تقويم.

2- مشرف عمليات التقويم.

3- متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب.

4- متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا.

5- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران.

6- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان.

7- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض.

8- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة رفحاء.

9- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة.

10- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الطائف.

11- وظائف أخرى متعددة.

شروط وظائف خالية هيئة تقويم التعليم والتدريب:

1- سعودي الجنسية.

2- حسن السير والسلوك.

3- يلتزم بكافة المسؤوليات المتعلقة بالوظيفة.

4- عدم وجود أي أحكام سابقة.

5- الحصول على الشهادات المعادلة في حالة الطلب.

رابط وظائف خالية هيئة تقويم التعليم والتدريب:

يمكن للراغبين التقدم بهذه الوظائف عن طريق الضغط هنا حيث تم فتح باب التقديم من أمس 15 نوفمبر 2022.