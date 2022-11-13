انت الان تتابع خبر السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة بصرف 500 ريال سعودي كبدل لغلاء المعيشة لهذه المدة! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إن بدل غلاء المعيشة للمستفيدين تم إيقافه بأمر ملكي من خادم الحرميين الشريفين بدء عام 2022 اي قبل عامين تقريبًا، ومن ذلك اليوم والأخبار تنتشر حول رجوع بدل غلاء المعيشة.

وطرح عدد من المواطنين اسئلة غن هذا البدل وهل رجع بالفعل بأمر ملكي؟ أم توقف بشكل نهائي، وفي اخر ما تم نشره هو صرف مبلغ 500 ريال سعودي كبدل لغلاء المعيشة لمدة عام كامل سوف نكشف لكم تفاصيلها في هذا التقرير

حقيقة رجعة بدل غلاء المعيشة لسنة

وضحنا لكم بأنه في عام 2020 تم ايقاف بدل غلاء المعيشة بأمر ملكي، بل وعوضًا عن هذا البدل يُقدم مبلغ إضافي للمواطنين، سواء للموظفين أو مستفيدي برامج الدعم أو للطلاب، حيث هذا البدل كان يتم صرفه للمواطنين شهريًا، حيث 500 ريال سعودي لمستفيدي المؤسسة العانة للتأمينات ومستفيدي الضمان، بل و1000 ريال سعودي للموظفين المدنيين والعسكريين، بل وزيادة نسبة 10% كمكافأة للطلبة والطالبات، ولكن للأسف بأمر رسمي تم إيقاف بدل غلاء المعيشة في عام 2020 ولن يعود مجددًا، حيث توقف نهائيًا، ولا أنباء عن عودته بأي شكل من الأشكال، حيث بعض صور الدعم يتم تعليق تقديمها، ولكن هذا البدل وقف بالكامل دون رجعة.

زيادات لمواجهة غلاء المعيشة

كما وضحنا أنه تم ايقاف بدل غلاء المعيشة بأمر ملكي، ولا حقيقة حول رجعة بدل غلاء المعيشة مرة أخرى، ولكن قد سبق وتقرر من قبل خادم الحرميين الشريفين زيادات لمواجهة بدل الغلاء، والتي كانت على النحو التالي:

1000 ريال سعودي للموظفين شهريًا ولمدة عام.

5000 ريال سعودي كمكافأة للعسكريين الذين شاركوا بالصفوف الأمامية لكل الأعمال العسكرية.

850 ريال سعودي تتحملها الدولة كقيمة للضريبة المضافة على السكن.

500 ريال سعودي كبدل للمتقاعدين عن غلاء المعيشة لمدة عام.

ولكن هذه البدلات والزيادة توقف صرفها ولا أخبار عن عودتها من جديد مرة أخرى، مع العلم أنه كان يتم تقديمه للسعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، بل ولا يقل عمر المتقدمين عن عمر 35 سنة، بالإضافة إلى عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم ما يمنعه من الحصول على البدل، وغير ذلك فكان يتم تجاهله ويتم صرف البدل للمواطنين بالقيمة المحددة لفئته.