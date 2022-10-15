انت الان تتابع خبر اتفرج : رجل في السعودية ذهب ليصطاد غزال.. فكانت المفاجأة التي كادت تقضي عليه! (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أنتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر في الفيديو رجل ذهب للغابات ليصتاد الغزلان وأشهر سلاحه منتظرا ظهور الغزال ، ولكن ما ظهر أصابه بصدمة كبيرة .

حيث كانت هنالك مفاجأة في انتظاره ووضعته في موقف لا يحسد عليه حيث ظهرت أمامة أنثى أسد الجبل والتي تقدمت إليه لمواجهته وحماية صغارها .

وعاش الرجل لحظات عصيبة وهو يقف بسلاحه أمام أنثى أسد الجبل، وحاول إصابتها لأكثر من مرة إلا أنه فشل، وفي النهاية تراجعت عن الهجوم عليه بعد أن اطمئنت أنه سيعود أدراجه.