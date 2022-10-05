منصة مدرستي لولي الأمر.. الرابط هيسهل تسجيل الدخول على مايكروسوفت تيمز

رابط وطريقة إنشاء حساب على منصة مدرستي لولي الأمر

يقوم الشخص بالذهاب للرابط التابع لمنصة مدرستي.

الضغط على خيار العودة للمدارس من الصفحة الأساسية.

النقر على خيار تسجيل مستخدم حديث.

تدوين رقم الهوية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين.

وضع رقم الهاتف.

وبعدها ادخال كود التحقق في المكان الفاضي، وتأكد من أن الشخص المستخدم ليس روبوت.

والتأكد من كتابة كل البيانات بشكل صحيح.

والتأكيد على الحساب. ويريد الجميع إنشاء حساب على منصتي مدرستي ومعرفة الإجراءات اللازمة حتى يستطيع أولياء الأمور من استعمال خدماتها المتنوعة، والعديد من أولياء الأمور لا يعرفون كيفية إنشاء الحساب، ويتم اتباع الخطوات الآتية:

رياض - احمد صلاح - تعد منصة مدرستي لولي الأمر من المنصات التعليمية الهامة في السعودية الغرض منها الأساسي الارتقاء والتطوير الشامل للعملية التعليمية، وهي توفر لكل أولياء الأمور المتابعة الخاصة بدروس أبنائهم ومشاهدة نشاطهم العلمي، ويتم دعمها من مايكروسوفت تيميز التي تجعل الطلاب وأهلهم يتعرفون على التحديثات الكاملة في مجال التعليم.