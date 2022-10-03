اتفرج- انت الان تتابع خبر يوم التأسيس السعودي .. تعرف على موعده والفرق بينه وبين اليوم الوطني من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأ عمليات البحث من قبل بعض مواطني المملكة العربية السعودية خلال الدقائق الماضية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بـ”يوم التأسيس السعودي”، حيث تقام العديد من الاحتفالات بذكرى تأسيس المملكة على يد محمد بن سعودي في أواخر العشرينيات.ويتم منح جميع العاملين داخل المملكة إجازة رسمية مدفوعة الأجر في يوم التأسيس السعودي والذي يختلف عن اليوم الوطني حيث أن الأخير هو تم توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود بعد أن كانت مملكة الحجاز ونجد، أما عن ذكرى يوم التأسيس السعودي وهذا حدث على يد محمد آل سعودي

موعد يوم التأسيس السعودي: