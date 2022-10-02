راتب الضمان الاجتماعي .. اضغط هنا واتبع الخطوات واعرف موعد الصرف

رياض - احمد صلاح - تتواصل عمليات البحث من قبل بعض مواطني المملكة العربية السعودية باستخدام المحرك الشهير جوجل راتب الضمان الاجتماعي خلال الدقائق الماضية، خاصة أن الشهر أكتوبر الميلاد الجديد أمس السبت.وحددت وزارة الموارد البشرية موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، لمواطني المملكة من محدودي الدخل والموطنين الذين تأثروا بالتغييرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
رابط الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي:
1- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق الضغط هنا أو الدخول المباشر عن طريق الضغط هنا.
2- كتابة البيانات المطلوبة.
3- الضغط على أيقونة عرض نتائج أهلية الضمان.
4- الاطلاع على قيمة المعاش المقرر صرفه.
موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي:
وقالت الوزارة أنه سوف يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر، حيث تم البدء صرفه منذ أمس السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.