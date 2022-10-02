راتب الضمان الاجتماعي .. اضغط هنا واتبع الخطوات واعرف موعد الصرف

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رياض - احمد صلاح - تتواصل عمليات البحث من قبل بعض مواطني المملكة العربية السعودية باستخدام المحرك الشهير جوجل راتب الضمان الاجتماعي خلال الدقائق الماضية، خاصة أن الشهر أكتوبر الميلاد الجديد أمس السبت.وحددت وزارة الموارد البشرية موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، لمواطني المملكة من محدودي الدخل والموطنين الذين تأثروا بالتغييرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

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