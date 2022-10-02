انت الان تتابع خبر وظائف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.. الرابط للتقديم لكل حملة البكالوريوس وأعلى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينقب الجميع عن رابط التقديم في وظائف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وذلك لأنها الوظائف الحكومية لكل الدراسات العليا، ويكون التقديم من خلال بوابة التوظيف الرسمية لكل الخريجين وحملة المؤهلات العليا.

مهندس ترجمة بحثية.

اخصائي أوقيانوغرافيا الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

مدير الحوكمة.

ضابط اتصال الصناعي بالمركز.

أخصائي تقني ومجهر بصري.

المجهر الإلكتروني.

عالم هيئة التدريس.

أخصائي وسائط متعددة سمعية وبصرية.

مدير برنامج CORDAP.

أخصائي مالي.

دورة حياة مدير برنامج CORDAP.

عالم هيئة التدريس والمجهر الإلكتروني.

مدير محفظة تكنولوجيا.

مهندس ML قيادة الابتكار التكنولوجي.

مدير الصحة والسلامة.

رابط التقديم في وظائف جامعة الملك عبد الله

وقامت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية بالتصريح عن طريق موقعها الرسمي عن توافر وظائف خالية، لكل من يحملون البكالوريوس والدرجات العليا والشهادات العليا وهي:

وكشفت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية عن شروط الوظائف والتي تم الكشف عنها وعن المتطلبات التي تحتاج لإكمالها ويكون على حسب الوظيفة التي يريد أن يحصل عليها، ويتم الاطلاع على الوظائف والتقديم فيها من خلال رابط بوابة التوظيف الرسمي والضغط على الوظيفة الذي يريد التقديم فيها.