التأشيرة التعليمية السعودية .. اعرف شروط الحصول عليها ومميزاتها من هنا

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رياض - احمد صلاح - أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً هاماً خلال الأيام الماضية بشأن إصدار تأشيرة دخول جديدة إلي المملكة، والتي يطلق عليها “التأشيرة التعليمية السعودية“.وأوضح مجلس الوزراء أن الهدف من التأشيرة التعليمية السعودية هو استقطاب المواهب المتميزة، والارتقاء بحالة التعليم في المملكة وجودته، مشيرة أن هذه التأشيرة سوف يتم منحها الطلاب والطالبات وكذلك الباحثين والأكاديميين.

وأشارت المجلس أن هذه التأشيرة يتم إصدارها عبر منصة “ادرس” المتخصصة بالعملية التعليمية، حيث تكون هذه التأشيرة طويلة وقصيرة المدى للراغبين من هذه الفئات للدخول إلي المملكة.

مميزات التأشيرة التعليمية السعودية: