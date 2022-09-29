انت الان تتابع خبر أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444.. الرابط للاستعلام عنها بسهولة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقترب منا كثيراً نزول معاش الضمان الاجتماعي، وهذا ما بدء يتسأل عنه الكثيرين من يحصلون عليه، وذلك لأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي وهي التي تقدم كل الخدمات لكل مستفيدي الضمان لتوفير عنهم الوقت والجهد إلكترونياً.

عليك أن تقوم بزيارة الرابط الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ويجب أن تسجل دخول من خلال النفاذ الوطني وبعدها تكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة.

وعليك أن تدخل رمز التأكيد والانتقال إلى حساب المستفيد والنقر على برامج الدعم.

وستظهر أمامك كل التفاصيل التي تريد أن تعرضها وموعد صرف الدفعة المقبلة.

موعد نزول الضمان المطور للجميع

ويستطيع الجميع الاستعلام عن أهلية الضمان بسهولة وسرعة، وهذا يكون عن طريق اتباع كل الخطوات الآتية:

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية حددت الموعد الخاص بصرف معاش الضمان الاجتماعي بشكل شهري في يوم واحد من كل شهر ميلادي، وهذا الموعد من الممكن أن يتأخر أو يتقدم في حال حلول العطلة الرسمية، وسوف تنزل الدفعة القادمة يوم 2 أكتوبر وهذا نظراً إلى أن يوم 1 سوف يكون يوم السبت ويرحل ليوم الأحد.