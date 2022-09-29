انت الان تتابع خبر التأشيرة التعليمية السعودية.. منصة أدرس عليها كل حاجة تخص التعليم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مجلس الوزراء السعودي بإصدار قرار باستحداث تأشيرة تعليمية قصيرة وطويلة المدي، وهي التي تستهدف الطلاب والطالبات وكل الباحثين والأكاديميين إلى مرحلة الدراسة الجامعية لكل الطلاب.

وقالت وزارة التعليم السعودي أن التأشيرة التعليمية تعمل على استقطاب المواهب المميزة، والعمل على رفع الجودة العملية التعليمية ومخرجات البحث والابتكار، وتعمل المملكة على تقديمها بوصفها تعليمية جاذبة، وهذا بجانب رفع مستوى تصنيف وكفاءة المؤسسات التعليمية السعودية عالمياً، والعمل على زيادة الإسهام الخاصة بالمملكة في نشر كل القيم الوسطية والاعتدال وتعليم اللغة العربية بأكملها.

وقالت الوزارة أن التأشيرة تستقطب كلاً الباحثين والباحثات والطالبات والطلاب في المراحل الدراسية، وكلاً من الأساتذة والأكاديميين الدوليين، وتم لفت الانتباه إلى أنها تنقسم لتأشيرة قصيرة ليتم دراسة البرامج التي تصل لعام دراسي، والتأشيرة الطويلة الخاصة بدراسة كلاً من البرامج العلمية الطويلة، وتقديم خدمة الطلبة من 160 دولة وتسجيل البيانات بـ 9 لغات.