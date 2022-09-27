نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول و الاستعلام برقم الهوية للمستفيدين من الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول لقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتقديم العديد من الخدمات المختلفة والمتنوعة، وقد تم إطلاق هذه المنصة لتوافق النظام الجديد والرؤية الجديدة التي تدعمها المملكة، حيث تستقبل المنصة العديد من الطلبات المقدمة من قبل المواطنين في المملكة، ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من البرامج الحكومية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية، وهو من البرامج المقدمة لفئات معينة يتم اختيارها حسب شروط لاستحقاق والأهلية التي تنطبق عليها، لكي تكون ضمن الأسماء المستفيدة للضمان الاجتماعي الذي يتم التقديم له عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما يمكن التعرف علي خطوات دخول الضمان الاجتماعي المطور من النفاذ الوطني و حالات وقف تطبيق الضمان.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول

يمكن للراغبين في تسجيل الدخول عبر مَنصة الدَعم والحِماية الاجتِماعية أن يقوموا باتباع الخطوات التالية الذكر:

الدخول عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. ثم إدخال البيانات التالية:إدخال رقم الهوية الوطنية. ثم إدخال كلمة المرور. قم بإدخال رمز التحقق النقر على تسجيل الدخول.

طريقة الاستعلام برقم الهوية للمستفيدين من الضمان

يمكن للمواطنين المقدمين بطلب في الضمان الاجتماعي أن يقوموا بالاستعلام عن الطلب المقدم عبر مَنصة الدَعم والحِماية الاجتِماعية برقم الهوية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر مَنصة الدَعم والحِماية الاجتِماعية. ثم إدخال البيانات التالية: إدخال رقم الهوية وكلمة المرور. إدخال رقم الضمان في المكان المخصص. ثم إدخال رمز التحقق المرئي. النقر على تسجيل الدخول. ثم الانتقال للصفحة الشخصية. النقر على طلباتي، ثم النقر على عرض. ثم تظهر بيانات المسجل في الضمان.

الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكن لأي مواطن أو مواطنة داخل المملكة العربية السُّعُودية إجراء استعلام إلكتروني عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج مباشرةً إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة الضمان الاجتماعي المطور. ثم من خلال القائمة الجانبية في الصفحة الرئيسية؛ يتم اختيار (الخِدْمَات الإلكترونية). ثم يتم بعد ذلك الضغط على (استعلام المعاش). هنا يجب تدوين رَقَم السجل المدني للمستعلم، مع إدخال رمز التحقق البشري بشكل صحيح. ثم النقر على مربع (الاستعلام). هنا سوف ينتقل المستخدم إلى صفحة أخرى تحتوي على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بحساب الضمان الاجتماعي خاصته ومدى الأهلية والاستحقاق أيضًا بالتفصيل.

الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

إن الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي بوجهٍ عام؛ إنما تشير إلى انطباق كافة الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي والحصول على راتب الضمان والمساعدات المادية وأيضًا متابعة تحديث البيانات الخاصة بالضمان، والتي من شأنها أن تجعل المواطن أو المواطنة مؤهلين فعليًا ومستحقين لصرف الضمان الاجتماعي بصفة دائمة، وفي الضمان الاجتماعي المطور الجديد؛ تم وضع عقوبات رادعة لكل من يتلاعب في البيانات والمعلومات أو من يتخلف عن تحديث البيانات سواء الخاصة به أو بالتابعين بهدف الحصول على الأهلية للاستمرار في صرف مساعدات الضمان دون وجه حق.