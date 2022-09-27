نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد ١٤٤٤ للرجال والنساء “tajnid.mod.gov.sa” وزراة الدفاع السعودية 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد ١٤٤٤ للرجال والنساء إلكترونيًا، بكافة أفرع القوات المسلحة السعودية للعام 1444 على رتبة جندي، ورتبة جندي أول ورتبة عريف، ورتبة وكيل رقيب وكذلك رتبة رقيب للالتحاق بالخدمة العسكرية، بدءًا من يوم الأحد 5 ربيع ثاني 1444 الموافق 30 أكتوبر 2022، وفق شروط القبول والتسجيل المعلنة من قبل الوزارة، مع العلم بأن التقديم إلكترونيًا عبر بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع tajnid.mod.gov.sa.

شروط التسجيل والقبول للالتحاق بالخدمة العسكرية للرجال ١٤٤٤ بالسعودية

إضافة لما سبق ذكره للسعوديين الراغبين في التقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية بوزارة الدفاع السعودية وأفرعها لابد من أن تنطبق عليهم الشروط التالي ذكرها وإلا سيتم استبعاد طلبهم:

بادئ ذي بدء شرط أن يكون المتقدم للتجنيد سعودي الجنسية ويستثنى من هذا الشرط من ولد لأب سعودي خارج أراضي المملكة أثناء عمل والده في خدمة الوطن بالخارج.

كذلك شرط حسن السلوك والأخلاق وألا يكون المتقدم سبق وتم اتهامه بإحدى الجرائم المتعلقة بالشرف والأمانة.

أيضًا يجب ألا يقل عمر المتقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية عن 18 عام.

شرط أن يكون المتقدم حامل لهوية وطنية سارية الصلاحية.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي المناسب وفق الشروط المعلنة.

شرط أن يكون المتقدم للخدمة العسكرية لائق طبيًا من حيث الطول والوزن وفق اللائحة الطبية للخدمة العسكرية.

كذلك يجب ألا يكون المتقدم موظف بإحدى الجهات الحكومية بالمملكة.

أيضًا شرط ألا يكون متزوج بغير سعودية الجنسية.

كما يشترط في المتقدم اجتياز كافة الاختبارات التخصص والمقابلة الشخصية بنجاح.

في النهاية يشترط ألا يكون المتقدم تم فصله من قبل من إحدى القطاعات العسكرية، وألا يكون سبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

أبرز شروط التقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية للنساء ١٤٤٤ وزارة الدفاع السعودية

في نفس السياق السابق ذكره للنساء السعوديات الراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام 1444 لابد من انطباق الشروط التالي ذكرها:

أولًا شرط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، والاستثناء من هذا الشرط لمن نشأت خارج المملكة مع والدها أثناء تأديته خدمة للوطن خارج البلاد.

كذلك شرط حسن السير والسلوك والأخلاق وألا تكون مدانة بإحدى الجرائم المتعلقة بالشرف والأمانة.

شرط ألا تكون متزوجة بغير سعودي.

أيضًا يجب ألا يقل عمر المتقدمة للالتحاق بالخدمة العسكرية عن 21 عام.

كما يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على المؤهل العلمي المناسب وفق الشروط اللائحة التنفيذية.

شرط أن تكون المتقدمة للخدمة العسكرية لائقة طبيًا من حيث الطول والوزن وفق اللائحة الطبية للخدمة العسكرية.

أيضًا يجب ألا تكون المتقدمة موظفة بإحدى الجهات الحكومية بالمملكة.

كذلك شرط أن تكون حاملة لهوية وطنية سارية الصلاحية.

كما يشترط أن تجتاز جميع الاختبارات البدنية والاختبارات التخصص والمقابلة الشخصية بنجاح.

في النهاية لابد من توافر خبرات المؤهل العلمي المطلوبة وفق اللائحة التنفيذية.

المؤهلاتت العلمية للتنجنيد وزارة الدفاع السعودية 2022-2023

في سياق متصل فإن المؤهلات العلمية المستهدفة للالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات المسلحة السعودية هي كالتالي:

أولًا شهادة الثانوية العامة.

كذلك الشهادات العلمية التجارية والصناعية.

أيضًا حاملي شهادات الدبلوم.

كما يستهدف الإعلان حاملي شهادات البكالوريوس.

رابط بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع السعودية للتسجيل

في الختام لراغبي التسجيل والتقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية وفق موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد ١٤٤٤ للرجال والنساء بالقوات المسلحة السعودية وأفرعها المتمثلة في:

أولًا القوات البرية الملكية السعودية.

كذلك قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

أيضًا القوات الجوية الملكية السعودية.

والقوات البحرية الملكية السعودية.

كذلك قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.

أيضًا الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

في النهاية قيادة القوات المشتركة.

التقديم من خلال رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع مع العلم أن لابد من انطباق كافة المستندات المرفقة للتقديم مع أصولها الموجودة بالمؤسسات المستخرجة منها وإلا سيتم استبعاد الطلب.