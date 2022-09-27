نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدار جواز السفر الإلكتروني من خلال منصه ابشر وتعرف علي الرسوم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصدار جواز السفر الإلكتروني من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الحديثة والتي يتم الحصول عليها الكترونيا أيضا. ومن اهم هذه الخدمات الاستعلام عن العمال لدي المنشأة من التأمينات الاجتماعية وتعرف علي خطوات الخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن خطوات التسجيل في الضمان الجديد عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم المتطلبات اللازمة لها والتي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بتوضيح طريقه وكيفيه تحميل الجواز الإلكتروني بالخطوات الصحيحة من المنصة.

اصدار جواز السفر الإلكتروني

أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن خدمه اصدار جواز السفر الإلكتروني. والتي تتيح لجميع المستخدمين من المواطنين السعوديين اصدار الجواز الإلكتروني بجوده عاليه ويحتوي علي شريحه إلكترونية عاليه لرفع مستوي الحماية الأمنية للبيانات والصورة الشخصية للمستفيد. بالاضافه إلي خاصيه التحقق والقراءة الألية عبر البوابات الذكية والمنافذ الدولية. كما أعلنت المنصة أيضا عن رسوم الخدمه وهي 600 ريال يتم دفعها عن طريق قنوات السداد الإلكترونية. وأعلنت أيضا عن شروط الخدمه والتي يجب توافرها عند طلبها الكترونيا وهي الهويه الوطنية و صورتين شخصيه. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل للمملكه.

خطوات اصدار الجواز السعودي

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت منصه ابشر عن طريقه وكيفيه اصدار جواز السفر الإلكتروني. والتي سوف نقوم بتوضيحها عبر الخطوات الأتية :