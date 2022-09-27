تمويلك في أسرع وقت بدون إيداع أول قسط وبدون كفيل ولا تحويل الراتب

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عمر شويل - جدة تمويلك في أسرع وقت بدون إيداع أول قسط وبدون كفيل ، تمويل شخصي بصيغة إسلامية يوفر للعملاء مبالغ مالية كبيرة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية والشرائية داخل المملكة العربية السعودية ، لقد جاء هذا التمويل الشخصي كواحد من أهم الحلول التمويلية السهلة والميسرة التي توفر للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها بصورة فورية وسريعة وبإجراءات سهلة وغير معقدة. أستلم تمويلك في أسرع وقت بدون كفيل وبدون تحويل الراتب تمويلك نقدى سريع وفورى بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج التمويلي واحد من أهم المنتجات التمويلية التي توفرها شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما تقدم الشركة أيضاً حلول تمويلية متميزة لأصحاب الشركات والمنشآت ، حيث تقدم شركة النايفات للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على المبالغ المالية المتاحة من خلال هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء ، كما تتيح الشركة للعميل إمكانية الاستفادة من خيارات للسداد عديدة ومتنوعة. تعرف على المزايا التي توفرها الشركة للعملاء من خلال منتج التمويل الشخصي تم تصميم منتج التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

هذا المنتج التمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل وذلك خلال 72 ساعة فقط من التقدم بالطلب.

وفرت شركة النايفات للتمويل للعميل الذي يرغب في الاستفادة من هذا المنتج التمويلي إمكانية التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت ، وذلك من أجل تسهيل عملية التقديم على جميع العملاء.

متاح لدى شركة النايفات للتمويل العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه سداد مبلغ تمويل شركة النايفات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تناسب راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، والتى يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.

لا يشترط أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بإيداع أول قسط من الأقساط التمويلية المستحقة للحصول على المبالغ المالية التى يحتاج إليها من قرض شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية .

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