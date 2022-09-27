نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعه الإقامات من منصه مقيم وتوصيلها الكترونيا وتعرف علي الشروط وخطوات الخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طباعه الإقامات من منصه مقيم من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها. كما تم إطلاق تلك الخدمه حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. وذلك عبر الصفحة الرسمية لمنصة مقيم الرقميه علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي يتم الحصول عليها الكترونيا من خلال المواقع الرسمية. والتي من اهم هذه الخدمات الغاء بلاغات التغيب الكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية للوافدين. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه توثيق عقود الإيجار الكترونيا عبر منصه ابشر وتعرفه علي شروط متطلبات الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بالتعرف علي الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم المتطلبات اللازم توافرها للخدمه. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه وتنفيذها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي بالخطوات الصحيحة.

اصدار الإقامات عبر منصه مقيم

أعلنت منصه مقيم عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها عبر موقعها الرسمي والتي شملت تلك الخدمه. طباعه الإقامات من منصه مقيم من الخدمات التي يتم من خلالها اصدار أو طباعه الإقامة أو نقل الخدمات أو تعديل المهنة وتوصيلها أيضا عبر العنوان الوطني للمستفيد. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن اهم الشروط التي يجب توافرها عند طلب الخدمه وهو وجود عنوان وطني مسجل للمستفيد.

طباعه الإقامات وتوصيلها

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه طباعه الإقامات من منصه مقيم وتوصيلها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للمنصة. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية لنجاح الخدمه :