نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر اكتوبر من hrsd.gov.sa وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر اكتوبر الان نستعرضه مع حضراتكم حيث بدء العد التنازلي على إتمام صرفه وذلك لجميع المستفيدين السابق وإن شملتهم شروط الأهلية اتمام صرف مستحقات هذا الضمان الذي يأتي بدعم مالي مقدم من قبل الحكومة السعودية وذلك لمساعدة محدودي الدخل والأسر التي تحتاج الى صرف قيمة تلك المساعدات، عليه ومن خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان نرصد اليكم الان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

تدور مجريات التساؤلات فى الوقت الحالي حول متى سيتم نزول رواتب الضمان الاجتماعي للأسر المستفادة من معاشات الضمان الاجتماعي المطور لترد على تلك التساؤلات وزارة الموارد والتنمية البشرية السعودية التي أكدت على ان الوزارة ستعمل على إيداع مستحقات المواطنين داخل الحسابات البنكية التي سبق وان قيدها الراغبين فى الاستفادة من تلك المعاشات، على ان تأكد الموارد البشرية على ان بداية صرف مستحقات تلك المعاشات سيبدأ بداية من يوم السبت اول ايام شهر اكتوبر والذي يوافق اليوم الخامس من ربيع الاول، علماً على ان الفرصة الاخيرة لتسجيل مستحقات المواطنين فى معاشات الضمان الاجتماعي المطور ستكون خلال شهر أكتوبر القادم لذا نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طريقة تسجيل بياناتك للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور

خطوات التسجيل على الضمان الاجتماعي المطور

نستعرض الان نتابع مع حضراتكم بالخطوات طريقة التسجيل على معاشات الضمان الاجتماعي المطور من موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية

اختار ايقونة تسجيل الضمان الاجتماعي المطور

ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل رقم هويتك فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل وتحديد المدينة التابع اليك فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال الرمز المرئي في الايقونة المخصصة لها

فى النهاية قم بالنقر على ايقونة تسجيل وبهذا تكون قد انتهيت من اتمام التسجيل على مستحقات الضمان الاجتماعي المطور

على العلم على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات التي بالاسفل الان في حال مواجهتكم اي صعوبات متعلقة حول صرف مستحقات هذا الدعم حتى نساعدكم على الفور للوصول الى ابسط الحلول الممكنة