رابط منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd تقديم جديد 1444

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عمر شويل - جدة نوفر رابط منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd تسجيل الدخول للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1444، حيث بدأت المنصة الإلكترونية في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر لعام 2021م، وذلك بعد أن تم إجراء بعض التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي بالمملكة من جانب الوزارة، وقد أوضحت شروط الضمان الاجتماعي المطور ومعايير الاستحقاق والأهلية، وموعد البدء في صرف معاش ضماني للمتقدمين الجدد، وكيفية أو طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور وفق الآلية الجديدة، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمي للتقديم على ضمان اجتماعي جديد لمن تنطبق عليه الشروط المعلنة، إلى جانب استعلام حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني وكلمة المرور.

رابط منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إتمام نقل كافة الخدمات الضمانية التي تتعلق ببرامج الوزارة المساندة إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية الجديدة، وقد استمرت المنصة القديمة متاحة أمام المستفيدين حتى شهر مايو دون استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلالها، وذلك بعد أن تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي 1444 والإعلان عن آلياته الجديدة من حيث الشروط وكيفية الاحتساب.

حيث أصبح نظام الضمان يستهدف الأسر والأفراد المستقلين الأشد حاجة لتقديم الدعم النقدي المناسب لهم وفقاً لحالتهم بناءً على البيانات المسجلة عند تعبئة الملف الموحد، فالهدف هو تقديم الدعم للأشخاص المحتاجين فقط دون النظر إلى الجنس “رجلاً أو امرأة” أو الحالة الاجتماعية “متزوجاً أو أعزب” ما دامت شروط الاستحقاق منطبقة على المواطن المتقدم بطلب جديد في الضمان الاجتماعي السعودي، حيث يمكن للمهجورة أو المطلقة أو الأرملة التقديم على النظام المطور لدراسة حالتها.

ومن ثم يتم الوقوف على مدى الاستحقاق بناءً على العديد من الأمور ومن بينها عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري للأسرة، عدد الأفراد التابعين لعائل الأسرة، والأصول المملوكة أو الثروة، والنفقات، حيث من الممكن أن تتغير قيمة المعاش الضماني وفق العوامل المشار إليها، ويتاح في الوقت الحالي إمكانية التقديم في برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم الإلكترونية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

أوضحت الموارد البشرية شروط استحقاق المعاش الضماني، والحد المانع أو الحد الأدنى للضمان الاجتماعي المطور، والحد الأعلى لقيمة المعاش المستحق في حال القبول المحدد بناءً على عدد أفراد الأسرة، وحددت أيضاً موعد إيداع المعاش الضماني للمتقدمين الجدد الدفعة الأولى فقط، إلى جانب إطلاق المنصة الجديدة للضمان الاجتماعي السعودي ونقل كافة خدمات الضمان إليها.

ومنذ ذلك الحين والمنصة تستقبل طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444، حيث أصبح بإمكان جميع المواطنين المنطبق عليهم شروط الاستحقاق التسجيل في برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك من خلال دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم النقر على تسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وإنشاء كلمة مرور وفقاً للاشتراطات الموضحة عند تعبئتها.

وسيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز توثيق الجوال وربطه بالحساب، قم بإدخال رمز التفعيل والنقر على “توثيق”، وبذلك تكون قد أنشأت حساباً على المنصة، قم بتعبئة رقم الهوية وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول، ليتم البدء في تعبئة بيانات الملف الموحد، حيث يقوم المتقدم أولاً بتعبئة البيانات الشخصية التي تحتوي على الهوية والجوال وتاريخ الميلاد، واسم المتقدم واسم الأب والجد والعائلة وعمره وجنسه وجنسيته وحالة الحياة.

ثم تحديد الحالة الاجتماعية للمتقدم “أعزب – مطلق – أرمل”، واختيار الإجابة الصحيحة لسؤال من ذوي الإعاقة أو من مستفيدي الضمان الاجتماعي بنظامه القديم أم لا، ثم تعبئة رقم الحساب البنكي، ثم النقر على حفظ البيانات حتى يتم حفظ البيانات المدخلة بشكل سليم عبر منصة الدعم، ومن ثم اتباع طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الموضحة بالفيديو التالي:

كيف أسجل في الضمان المطور 1443

بعد اتباع رابط منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور المرفق وخطوات تقديم الضمان المطور الموضحة بالسابق، فسوف يتم الوصول إلى خطوة إدخال رقم الحساب البنكي للمتقدم، وهنا يتوجب على المتقدم تعبئة رقم الآيبان صحيحاً وأن يكون مطابقاً لاسمه، حيث يتم التحقق من صحة الحساب المصرفي وأنه مطابقاً لاسم المتقدم بطلب في الضمان الاجتماعي المطور أم لا.

وبناءً عليه يتم صدور القرار إما بالتحقق بنجاح أو عدم التحقق من الحساب، لذلك يجب التأكد من صحته عند إدخاله في الخانة المخصصة له، وهذا ما أكدت عليه لائحة نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وفي حال تم إدخال الرقم صحيحاً ولم يتم التحقق منه بعد، فقد يرجع هذا إلى عدم ربطه بهوية المستفيد من قبل البنك، وتعمل الموارد البشرية في الوقت الحالي على تسريع عملية التحقق من الآيبان.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

نود التنويه بدايةً قبل عرض شروط القبول في الضمان المطور بأن شروط برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد يختلف اختلافاً كبيراً عن شروط الضمان الاجتماعي القديم، فلم يعد البرنامج ينظر إلى حالة المتقدم الاجتماعية أو عمره، ولكنه أصبح يستهدف فقط الفئات الأكثر احتياجاً للدعم من الناحية المادية، ويمكن الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور من خلال النقاط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

استثنت الوزارة من شرط الجنسية الفئات التالية (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

الإقامة الدائمة في المملكة خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ التقديم.

أن يقل دخل المتقدم الشهري وأسرته عن الحد المانع للضمان الاجتماعي “1100 ريال لعائل الأسرة – 550 ريال لكل تابع”.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي المحددة بلائحة نظام الضمان الاجتماعي.

استيفاء متطلبات الصحة، والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل والتدريب من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة لدى الوزارة.

ألا يكون مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

عدم امتلاك ثروات أو ممتلكات عالية القيمة.

رابط منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور 1444

تعتبر المنصة المطورة الجديدة امتداداً حياً للخدمات والمجهودات التي تبذلها الوزارة لتقديم خدمات إلكترونية يسيرة لكافة المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر لتوفير كافة المتطلبات للأسر الضمانية من أجل ضمان حياة كريمة لهم، ويتم ذلك عن طريق برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره لكي يشتمل على فئات جديدة لم تكن موجودة من قبل بالنظام القديم.

وقد وضعت الوزارة كافة الخدمات الضمانية بين أيدي المستحقين بجودة عالية وفعالة وإجراءات آمنة من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطورة الإلكترونية، وذلك بعد نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى المنصة الجديدة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد من خلال بوابة المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية بشكل إلكتروني يسير.

فمن خلال رابط منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور المرفق يمكن لكافة المواطنين ممن تتوافر لديهم شروط الضمان الاجتماعي 1444 تعبئة الملف الموحد بعد النقر على تسجيل جديد بالصفحة الرئيسية، ومن ثم إكمال باقي خطوات تقديم الضمان المطور، كما يتاح للمستفيدين الحاليين إمكانية إصدار مشهد الضمان الاجتماعي لتقديمه للجهة الطالبة سواء كانت جامعة أو غيره.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منح المستفيدين الحاليين وفق النظام القديم مهلة ستة أشهر للتسجيل في منصة الدعم الجديدة، كما أكدت على أنهم لن يسقطوا من المنصة الحالية حتى بعد انتهاء التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن المقرر أن تتم متابعة عملية التسجيل والانتقال لهم، ومن ثم التواصل مع من لم يستطع التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي.

وأوضحت بأنه سيتم نقلهم تدريجياً إلى منصة الضمان الاجتماعي لدراسة استحقاقهم وفق الآلية المطورة، وليس بالضرورة أن يصدر في شأنهم قرار القبول بالنظام الجديد، فمن الممكن أن يصدر لهم قرار عدم التأهل نظراً لعدم انطباق شروط الاستحقاق أو تجاوز الحد المانع للضمان، ويمكنهم التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي الآن من خلال اتباع رابط منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور المرفق.

ومن جانبها أكدت أيضاً على أنه في حال الرغبة في التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور فلن يؤثر ذلك على استحقاقهم من المعاش خلال فترة دراسة الطلب، حيث يستمر معاش الضمان الاجتماعي القديم في النزول لهم أثناء فترة دراسة الطلب، وسيتم التحقق من مدى توافر معايير الاستحقاق والأهلية لديهم، فمن ينطبق عليه شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد يصدر القرار له بالأهلية من جانب اللجنة.

تمديد فترة تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1444

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً عن تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور للمستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي السابق ممن يحصلون على المعاش في الوقت الحالي، فبعد أن حددت تاريخ 23 مايو القادم موعداً لانتهاء التقديم على نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين الحاليين، فقد أعلنت بشكل رسمي تمديد فترة التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد.

حيث أصبح موعد انتهاء التسجيل في الضمان المطور هو يوم الأحد بتاريخ 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2022م، وبذلك يكون بإمكان المستفيدين الحاليين المسجلين في الضمان الاجتماعي القديم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من الآن وحتى حلول الموعد المعلن عنه من جانب الوزارة، ويتم تسجيل منصة دعم الضمان الاجتماعي sbis.hrsd من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

نتائج الضمان الاجتماعي المطور الأهلية والاستحقاق

تم إصدار نتائج أهلية الضمان المطور الدفعة السابعة الخاصة بشهر يونيو 2022م للمؤهلين المستحقين للدعم، كما ظهرت المبالغ المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي الجديد في خانة الدفعات المالية، فمن يرغب في معرفة قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور لهذه الدفعة، يمكنه ذلك الآن.

كما يمكن للمتقدمين الجدد والمؤهلين بالدفعات السابقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي الجديد بالسجل المدني وكلمة المرور عن طريق تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور باتباع رابط تسجيل منصة دعم الضمان الاجتماعي sbis.hrsd الرسمي للتسجيل واستعلام حالة الأهلية المرفق.

وقد تم التأكيد على إتاحة حذف التابعين بملف العائل باستثناء الزوجة أو الزوج حتى لا تؤثر على الأهلية والاستحقاق، ويتم حذف التابعين من خلال التوجه إلى منصة الضمان الاجتماعي الجديد، ثم الطلبات، ثم تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين، ومن ثم حذف التابع المراد حذفه والنقر على أيقونة حفظ، كما يمكن الإطلاع على حالة الاعتراض من خلال دراسة الأهلية، ثم اعتراضات الأهلية السابقة.