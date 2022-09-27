نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1444 للمقيمين بالمملكة عبر أبشر الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1444 ، تزايدت معدلات البحث بين العديد من المقيمين في السعودية لمعرفة الطريقة الصحيحة والخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام صلاحية الإقامة، حيث أنها هي الأساس في إقامة المقيمين بصورة نظامية تجنبًا لدفع الغرامات والوقوع في العقوبات التي تصل إلى الترحيل من المملكة والحرمان في دخولها مباشرة، وتبحث المملكة بصورة تامة عن المخالفين لنظام الإقامة بداخلها لأنها تراعي أن يعيش المقيمين بها في أمان، ولذلك أتاحت المملكة العديد من الطرق التي يمكن عن طريقها الاستعلام عن الاقامة للمقيمين وأهمها الطريقة الإلكترونية عبر موقع أبشر الإلكتروني للخدمات بالسعودية والذي يخدم المواطنين والمقيمين للتعرف على صلاحية الاقامة والعديد من الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الرسمية.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1444

أوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه هناك الكثير من الطرق التي يمكن عن طريقها الاستعلام عن صلاحية الاقامة للمواطنين ودفع الرسوم الخاصة بتجديدها، ويمكن الاستعلام عنها عن طريق الدخول على منصة أبشر الالكترونية من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول على منصة أبشر عبر رابطها الرسمي.

اختيار منصة أبشر الأفراد.

تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

الضغط على خدماتي واختيار أيقونة الاستعلام الالكترونية.

اختيار أيقونة الجوازات، الاستعلام عن صلاحية الاقامة.

كتابة البيانات المطلوبة، وإدخال رقم الاقامة في المكان المخصص له.

الضغط على أيقونة عرض وكتابة كافة البيانات وسوف تظهر البيانات المطلوبة واضحة.

استعلام صلاحية اقامة المقيمين بدون أبشر

تعد أبشر الطريقة الأكثر استخدامًا للاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن الإقامة ومعرفة صلاحيتها، والتي من بينها الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية واختيار أفراد، ثم البدء في كتابة البيانات المطلوبة لدفع الرسوم تجنبًا للوقوع في العقوبات والغرامات التي تصل إلى الترحيل من المملكة نهائيًا.

غرامة عدم تجديد الإقامة

فرضت المملكة العربية السعودية عددًا من المخالفات التي يتم فرضها على المقيمين المتأخرين عن إصدار وتجديد الإقامة، وهي 500 ريال سعودي في حالة التأخير عن سداد الإقامة لأول مرة، وألف ريال سعودي في المرة الثانية للتأخير.

شروط تجديد إقامة الوافدين

حددت الجوازات السعودية عددًا من الشروط التي لابد من توافرها من أجل إتمام عملية تجديد الاقامة، وتلك الشروط هي :

ضرورة دفع الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة.

سداد الرسوم والمخالفات المرورية في حالة تواجدها.

توفير صورة للمستفيد وبصمات الأصابع.

يجب ألا يكون الوافد مسجل عامل غائب.

أن يكون متواجد على الأراضي السعودية.

أن يكون جواز السفر للوافد ساري أثناء التجديد.

تعتبر الاقامة من أهم الشروط للبقاء بداخل المملكة، حيث أنه يتم عمل حملات مراقبة للقبض على المخالفين لنظام الاقامة وترحيلهم إلى بلادهم وحرمانهم من أعمالهم لمخالفة نظام العمل والبقاء بالمملكة، وذلك بعد فرض الغرامات الباهظة على المخالفين، وأتاحت المملكة إمكانية تجديد الاقامة إلكترونيا عبر أبشر الجوازات من خلال إدخال رقم الاقامة بعد استكمال الشروط والاستعلام عن كافة تفاصيلها كاملة ودفع الرسوم.