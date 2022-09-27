نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أفصل نفسي من التأمينات؟ وطريقة إنهاء مدة الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أفصل نفسي من التأمينات، حيث تهتم التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتي كان الهدف الرئيس من تأسيسها هو الاهتمام بتأمين دخل أي فرد وأسرته، وذلك من خلال سداد أية اشتراكات شهرية يؤديها الموظف أو العامل المشترك في التأمينات الاجتماعية عمومًا، وتشمل التأمينات الاجتماعية أصحاب العمل وكافة المستفيدون من المؤسسات، حيث يتم السداد عنهم في حالات متعددة ومختلفة مثل؛ إصابات العمل، وحالات المرض والعجز، وكذلك حالات الشيخوخة أو الوفاة وخلافه، حيث تؤمّن التأمينات الدخل للفرد وأسرته، لحمايته من التشرد أو الحاجة لغيره من الأفراد، وفي حال ترك العامل لمؤسسته التي يعمل بها، يمكنه أن يقوم بعمل فصل لنفسه من التأمينات، بطريقة إلكترونية بسيطة وسهلة، ودون الاضطرار لدفع أية مصروفات إضافية، وذلك فور انتهاء علاقة العمل، بين العامل وصاحب المؤسسة.

كيف أطلع اسمي من التأمينات؟

في حال قام العامل بترك المؤسسة التي يعمل خلالها، يمكنه أن يقوم بفصل اسمه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عن طريق الرابط الإلكتروني للمؤسسة، وذلك خلال فترة شهر من تاريخ الاستبعاد عن المؤسسة. وهي خدمة مجانية تمامًا دون دفع أية رسوم، ويمكن للعامل إتمام هذا الإجراء، حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتركه للعمل. كما يمكنك من خلال موقع التأمينات الرسمي، أن تقوم بإجراء استعلام التأمينات برقم الهوية 1444، طباعة برنت التأمينات الاجتماعية، والاستعلام عن شهادة سعودة، وغيرها من الخدمات المجانية عبر الموقع الإلكتروني. وإذا كنت ترغب في معرفة “كيف أفصل نفسي من التأمينات”. فقط تتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في التأمينات الاجتماعية أونلاين. بعد ذلك انقر على أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات. ثم اضغط بعدها على رابط المادة المعنية. وبعد ذلك اضغط على تعديل مدة الاشتراك. وبعدها من القائمة المنسدلة أمامك قم بالضغط على تعديل تاريخ الاستبعاد. ثم قم بوضع تاريخ الاستبعاد الحديث. وعقب ذلك اضغط على موافقة. وسوف يتم إرسال كود التحقق عبر جوالك من أبشر. احصل على الكود وقم بإدخاله ثم اضغط إرسال. وعقب تلك الخطوة سوف يتم التحقق من شكواك، ثم يتم تنفيذ طلبك بناء على صحة الشكوى.

استغلال اسمي في التأمينات

قد يواجه العامل عقب انتهاء تعاقده مع المؤسسة، مشكلة في فصل اسمه من التأمينات الاجتماعية، وذلك كمشترك بها عقب انتهاء عقد العمل، وقد لا يتم استبعاده من جانب مؤسسته، التي كان يعمل بها، سواء بسبب صاحب العمل أو لأي سبب آخر. وهنا يكون الحل الوحيد لعدم استغلال اسم العامل في مؤسسة التأمينات، هو أن يقوم الشخص برفع شكوى إلى التأمينات الاجتماعية السعودية، وطلب إجراء استبعاد لنفسه من التأمينات. ولكن في حال رفض الطلب، أو تقديم المؤسسة لأية تعويضات مالية لمقدم الشكوى، فسوف يترتب على ذلك؛ عدم تمكنه من فصل اسمه من التأمينات، ولن يكون له أية أحقية في طلب مستحقاته المالية.

طريقة الفصل من التأمينات والحصول على المستحقات

يجب على جهة العمل، أن تقوم أولا بعمل فصل للتأمينات للموظف الذي ترك عمله، سواء بقرار من المؤسسة نفسها أو لأي سبب. ولكن في حال تعنتت المؤسسة أو صاحب الشركة لأي ظرف، من فصل اسم الموظف السابق بها من التأمينات، فإنه يمكن للموظف أن يتقدم بشكوى إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر الخدمة الإلكترونية لها. ثم ينتظر النظر في شكواه وقبولها ومحو اسمه من التأمينات.

وكذلك في حالة عدم جدوى تلك الشكوى، يمكن للعامل أن يقوم برفع دعوى مباشرة ضد صاحب العمل. أو الشركة التي كان يعمل بها، والحصول على مستحقاته المالية كاملة.

كيف ألغي عقدي في التأمينات؟

قم بتسجيل الدخول إلى رابط موقع التأمينات الاجتماعية. ثم قم بالدخول على أيقونة إلغاء مدة اشتراك وذلك من البريد الوارد. وبعدها قم باختيار حالة الاعتماد من الحالات التالية:

إما إقرار بعدم صحة المدة المسجلة للمشترك وأن “الطلب غير صحيح”.

أو أن المدة التي تم تسجيلها في النظام صحيحة.