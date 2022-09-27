نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض المتقاعدين وموافقة خلال دقائق تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم مؤسسة التقاعد بدور كبير فى خدمة المدنيين والعسكريين من خدمات عامة وخدمات تمويلية فتقدم لهم القروض وانواع عديدة ومتنوعة من البرامج التمويلية المطلوبة من كافة عملاء المؤسسة حيث تشمل الخدمات للمعاشات وأنظمة التقاعد حسب أسباب ترك الخدمة، ونقدم في هذا المقال شروط تمويل التقاعد للمدنيين والعسكريين واهم مزاياه وكيفية التقديم لطلب التمويل واهم الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على التمويل، حيث تتعاون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتقاعد مع وزارة الخدمة المدنية السعودية من أجل توفير العديد من الخدمات للمواطنين المقيمين في المملكة، وتعمل المؤسسة دائما على تقديم مجموعة من الخيارات التمويلية لعملائها مثل تمويل من أجل شراء عقار أو وحدة سكنية، او لمساعدتهم من أجل بداية مشروع صغير يُمكنهم من مواجهة أعباء ومشكلات الحياة. شروط حصولك على التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد للمدنيين والعسكريين: أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية سواءكان مدني أو عسكري ومقيم بشكل دائم على أراضي المملكة.

الدخل الشهري له يحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ويشترط أن يكون المتقدم ضمن موظفي القطاع الحكومي في السعودية.

تكون فترة العمل الخاصة به عامين ولا تقل عن ذلك.

يبدأ عمر المتقدم من 25 عام حتى 65 عام ولا يزيد عن ذلك.

ضرورة تقديم كافة المستندات والأوراق التي تفيد صحة البيانات المقدمة. الاوراق والمستندات المطلوبة لتمويل المتقاعدين: مطلوب تقديم صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول. مطلوب تقديم كشف حساب بنكي حديث يوضح آخر 3 رواتب. وإذا كان طلب القرض ليس من البنك السعودي للاستثمار فيجب أن يكون الطلب مختوم وموقع عليه شعار المؤسسة العامة للتقاعد. ومطلوب تقديم إخلاء طرف من البنك السابق. ضرورة تقديم خطاب تعريف الراتب في حالة تحويل العميل للقطاع الخاص اهم مزايا تمويل المتقاعدين من مؤسسة التقاعد للتأمينات الاجتماعية: إتاحة سكن ملائم لكافة الموظفين وخاصة المتقاعدين

وتحديد مبلغ ثابت للأقساط يُقدم شهرياً.

وتمنح المؤسسة للمواطن فترة سداد تتراوح ما بين 6 شهور إلى 12 شهراً.

وتمكين المقترض من اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهري.

وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج التمويلي، الأمر الذي يُسهل عملية الإجراءات.

ويتم تسجيل العقار باسم العميل نفسه من خلال تنفيذ آلية الرهن العقاري.

والتمويل بهامش ربحي قليل جدا.

والتمويل باطول مدة سداد الأجل تصل إلى ثلاثين عاماً. كيفية التقديم على التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد العامة للتأمينات الاجتماعية .

ثم تقوم بإجراء عملية تسجيل الدخول.

ثم تقوم بالنقرعلى خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم عليك باختيار القرض الشخصي.

ثم كتابة البيانات المطلوبة و مراعاة الدقة وكتابة المعلومات بشكل صحيح.

ثم ارسال طلب القرض.

انتظر حتى يتم مراجعة جميع البيانات ثم الموافقة على القرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض المتقاعدين وموافقة خلال دقائق تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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