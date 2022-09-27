نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بموافقة فورية 20,000 ريال تمويل شخصي بالتقسيط الميسر بدون كفيل وبدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بموافقة فورية من شركة اليسر للإجارة والتمويل يمكن الحصول على 20,000 ريال سعودي كحد أقصى للتمويل المسموح بيه لكافة العملاء ولكن بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة ومن أهمها توفير أثبات الدخل أو المرتب الشهري الذي يساوي 5 آلاف ريال ويجب الإلتزام بالمبلغ التمويلي المسموح بيه عند طلب التمويل الشخصي الأصغر حيث يستطيع المواطن السعودي الحصول الحد الأقصى للتمويل بدون كفيل ولكن المقيم يحصل على عشرة آلاف ريال بدون إحضار موافقة من الضامن أو الكفيل ولكن إذا أراد مبلغ تمويل أكثر من ذلك عليه تقديم أثبات بموافقة الكفيل ولكن يرغب العديد من العملاء الحصول على هذا التمويل الشخصي بسبب أن التقديم متاح الآن عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة اليسر وعند الموافقة على الطلب يحصل العميل على أسرع تمويل شخصي بالتقسيط الميسر بدون رسوم إدارية حتى 36 شهر فقط لا غير بالسعودية.

الشروط اللازمة للتقديم على التمويل الأصغر عبر شركة اليسر

يجب قبل التقديم على قرض شركة اليسر توفير كافة المتطلبات الأساسية ومن ضمنها أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام كذلك لابد أن يصل عمر التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر حتى 60 عام ولكن العسكريين لهم شروط مختلفة تم توضيحها والإعلان عنها بالشركة لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح جميع الشروط والأحكام المطلوبة كالتالي:

يشترط التمويل الشخصي الأصغر أن يكون المتقدم عمره يبدأ من أثنين وعشرون عام حتى ستون عام فقط لا غير.

كذلك التمويل الشخصي متاح للقطاع العسكري حتى سن التقاعد للعسكريين.

إيضًا التمويل الشخصي الأصغر بالشركة يحتاج توفير دخل أو راتب شهري ثابت ربما يبدأ من خمسة آلاف ريال سعودي.

يطلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير فترة على رأس العمل تبدأ من ثلاث أشهر فأكثر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في السعودية.

مميزات التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر