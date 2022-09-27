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عمر شويل - جدة وتسعى منصة مسار التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية إلى توحيد كافة الإجراءات الإدارية وإدخال خدمات الوزارة في بوابة رقمية واحدة ، بما يتماشى مع أنظمة الموارد البشرية ضمن الإطار التنظيمي للوزارة. قامت وزارة الخدمة المدنية بربط قاعدة بيانات مركزية مع العديد من الجهات الحكومية من خلال شراكة إستراتيجية مع البرنامج. تعتبر الحكومة الإلكترونية سهلة حيث تمثل أكثر من 86٪ من موظفي القطاع العام.

منصة مسار تسجيل الدخول 1444 masar.sa

جاء قرار وزارة الموارد البشرية تماشياً مع قرارات المملكة بشأن التحول الرقمي في الهيئات والمؤسسات في القطاعين العاملين في المملكة ، القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، حرصاً على سرعة التسجيل وسهولة الوصول إليه. وكذلك سرية البيانات وسرعة التنفيذ والتفاعل بين العامل في المؤسسة ومقرها الرئيسي ، وتقوم بذلك من خلال توفير احتياجات الموظفين بطريقة سهلة وسريعة من خلال منصة المسار الرقمي.

يجب زيارة الموقع الرسمي لمنصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية السعودية بالضغط على هذا الرابط https://eservices.masar.sa

ثم عليك النقر لتسجيل الدخول من خلال National Unified Access.

بعد ذلك ، أدخل رقم تصريح الإقامة الخاص بك.

ثم انقر فوق (تحقق) للتأكد من عدم وجود حسابات أخرى بنفس الرقم.

سيتم نقلك إلى صفحة البيانات الرئيسية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة التي قدمتها وتأكد من صحة رقم الهاتف حتى يتم إرسال رمز التحقق إليك.

بعد أن تتلقى رسالة الرمز ، أعد كتابتها في المساحة المخصصة لها.

عند الانتهاء ، انقر فوق (تسجيل الدخول).

سيتم إرسال رسالة تؤكد تفعيل الحساب واكتمال التسجيل بنجاح.

يمكنك الآن الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة مسار الإلكترونية.

ما هي منصة مسار

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قامت بإطلاق منصة إلكترونية تسمى منصة مسار، تعمل على مساعدة المواطنين والجهات الحكومية أيضاً في تطوير العمل وتقديم العديد من الخدمات لهم، حيث تساعد الموظفين على معرفة الترقيات الخاصة بهم وأيضاً الاستعلام عن الرواتب التي يتقاضونها نظير عملهم، منصة مسار هدفها تنمية المملكة والتطوير منها وتعزيز التحول الرقمي الذي اجتاح البلاد.