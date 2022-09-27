نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تغيب وافد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الاستعلام عن التغيب لوافد باستخدام رقم الإقامة أو غيرها هي إحدى الخدمات المقدمة من مكتب العمل بالموقع الإلكتروني التابع له بالإنترنت، وبإمكانك أن تزور الموقع حتى تستعلم عن البلاغات الخاصة بالهروب، كما أنه يتم الإجراء لعمليات متعددة تخص الاستعلام، حيث يسعى مكتب العمل لتوفير الكثير من الخدمات المتنوعة، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح إليكم طريقة استعلام عن تغيب وافد بالتفصيل.

استعلام عن تغيب وافد

تستطيع أن تستعلم عن التغيب لعامل وافد باستخدام رقم الإقامة، واتباع الخطوات المحددة لهذا الأمر وهي كالآتي :

أولاً تذهب لبوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لمكتب العمل.

تضغط على خدمات الاستعلام.

تقوم بتمرير المؤشر الخاص بالفأرة وتضغط على خدمة الاستعلام.

تضغط فوق بدء الخدمة المتواجدة باللون الأخضر.

تحدد الاستعلام عبر رقم الإقامة.

تكتب رقم الإقامة وتدخل رمز التحقق.

تضغط على خانة بحث وتطلع على الحالة الخاصة بالعمل.

طريقة معرفة بلاغ هروب

يتساءل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية عن طريفة معرفة بلاغ الهروب ولكي تتمكن من معرفة بلاغات الهروب المسجلة من الشخص الكفيل فعليك أن تتبع بعض الخطوات وهي كالتالي:

تذهب لخدمة الاستعلام.

تقوم بإدخال رقم الإقامة بمكانه الصحيح.

تكتب بعد ذلك رمز التحقق الظاهر أمامك بسهولة.

تنقر فوق خانة البحث.

تطلع بعد ذلك على حالة العامل حتى تعرف التفاصيل.

إلغاء بلاغ الهروب لعامل وافد

إن خدمة الإلغاء لبلاغات الهروب عبر منصة أبشر خدمة إلكترونية مقدمة من المنصة التي تحتوي على خدمات إلكترونية متعددة، ومنها الاستعلام عن الصلاحية الخاصة برقم الإقامة، وإليكم طريقة إلغاء بلاغ الهروب وهي كالآتي:

تذهب أولاً لمنصة أبشر.

تضغط على خانة أفراد.

تكتب اسم المستخدم وكلمة السر.

تنقر فوق تسجيل الدخول.

تجري عملية التحقق المطلوب.

تضغط على كلمة الخدمات المتواجدة بتبويب خدماتي.

تضغط على خانة الخدمات العامة.

تنقر فوق الرسائل والطلبات.

تحدد بعضها قطاع المديرية الخاصة بالجوازات.

تختار خدمة الإلغاء لبلاغ التغيب المتواجد بالقائمة

تدخل جميع البيانات المطلوبة.

ترفع الملصقات وتضغط فوق إرسال.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا ونود أن يكون نال إعجابكم.