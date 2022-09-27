نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي أعمال تسجيل دخول للخدمات المصرفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي أعمال تسجيل دخول، حيث تعد منصة الراجحي أعمال هي البوابة الإلكترونية الرسمية التي تم توفيرها من أجل تقنين عدد من الخدمات المصرفية لعدد هائل من الشركات والمؤسسات الصغيرة والهيئات المتوسطة حتي تلائم وتناسب جميع الاحتياجات المصرفية وتحقيق التطلعات الرقمية التي تسعي تحقيقها مع جميع المستفيدين, ويستطيع جميع العملاء عن طريق الراجحي أعمال أن يقوموا بإدارة حساباتهم المصرفية والحصول على الكثير من الخدمات المتعلقة بإدارة النقد والسيولة النقدية، ويستطيع الجميع تسجيل دخول المنصة وإنهاء العديد من المعاملات اليومية التي يرغب بها كل شخص، وسوف نوفر لكم رابط الراجحي أعمال تسجيل دخول.

الراجحي أعمال تسجيل دخول

يستطيع جميع العملاء في المملكة العربية السعودية استخدام رابط الراجحي أعمال تسجيل دخول، والاستفادة من جميع الخدمات المصرفية التي يوفرها المصرف، وفيما يلي خطوات الدخول:

يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي: الراجحي أعمال.

الضغط علي تبويب (تسجيل دخول).

يجب أن تيم إدخال رقم العميل للمنشأة.

يمكن الدخول أيضاً عن طريق رقم الهوية الوطنية.

إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك.

إدخال كلمة المرور في المكان لذلك.

الضغط علي دخول.

مميزات منصة الراجحي أعمال

تتميز منصة الراجحي المصرفية للأعمال الخاصة بالعملاء داخل المملكة بتنفيذ الكثير من المهام المصرفية والخدمات العامة التي تتم بشكل إلكتروني سريع في أي وقت ومن أي مكان يرغب به العميل، ومن مميزات المنصة ما يلي: