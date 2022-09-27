نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ الدوام الشتوي 1444 رسميا بالمدارس ومواعيد الحصة الاولي في بداية الدوام الشتوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الساعات السابقة، تم إصدار بيان من التوقعات الفلكية، بتأكيد إنهاء فصل الصيف، وتم السؤال عن موعد ابتداء الشتاء بنسبة للمدارس بالسعودية 1444 بعد التعديل للتقويم الدراسي للعام الهجري 1444، وننقل لكم الدوام الشتوي لجميع المراحل الدراسية في هذا المقال.

متى يبدء الدوام الشتوي 1444 للمدارس رسمياً

نشرت وزارة التربية والتعليم السعودي من خلال صفحتها الرسمية، عن ابتداء الموعد الدوام الشتوي، وأضافت أن الأيام المقبلة في بداية الدراسة سوف يكون بالدوام الصيفي، حيث يبدأ الصفوف الصباحية للطلاب الساعة 6:15 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً، وأعلنت الوزارة استمرار الدوام الصيفي بالمدارس حتى نهاية شهر أكتوبر الموافق، 27 من شهر أكتوبر المقبل و2 من شهر ربيع الثاني ومن بعدها يبدء الدوام الشتوي.

توقيت الدوام الشتوي

تبعاً لما نشرته وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، يطبق الدوام الشتوي في جميع المدارس بداية من يوم الأحد آخر يوم في شهر أكتوبر 2022 والموافق، 5 من شهر ربيع الآخر 1444ه‍، وأوضحت استمرار الدوام الشتوي في المدارس حتى يوم 22 من شهر مارس المقبل 2023، و 30 من شهر شعبان 1444ه‍، ومع بداية شهر رمضان المبارك يكون هناك دوام لهذا الشهر خاص به، وبعد شهر رمضان، سوف نعود إلى الدوام الصيفي مرة أخرى في يوم 6 من شهر شوال 1444ه‍، وهذا يستمر حتى بعد حلول عيد الفطر، لذلك لا وجود من الصحة في البدء بالدوام الشتوي عند بداية العام الدراسي الجديد في أول شهر أكتوبر.

مواعيد الاصطفاف والحصة الأولى بداية الدوام الشتوي

يبدأ الصفوف للطلاب في المدارس عند بداية الدوام الشتوي في تمام الساعة 6:45 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7 صباحاً، وفي مرحلة رياض الأطفال، تم الإعلان عن بداية الدوام الشتوي لهم، حيث يتواجدون في الفصول في تمام الساعة 7:15 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى لهم في تمام الساعة 7:30 صباحاً، وإذا تم إصدار أي بيان آخر من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية سوف نعلمكم به في الحال