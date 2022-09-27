نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التأمين الطبي بالخطوات وأفضل اسعار شركات التأمين بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح معنا طريقة الاستعلام عن التأمين الطبي، حيث تتعدد الخدمات الإلكترونية التي توفرها المملكة السعودية للمواطنين المقيمين بها، ونجد على رأس تلك الخدمات خدمة التأمين الطبي المميزة إذ يوجد أكثر من شركة توفر أسعار مميزة للتأمين الطبي، إلى جان أن تلك الخدمة تشمل صرف الأدوية والعمليات الجراحية وأيضًا الولادة وغيرها الكثير مما يجعل المواطن يستفيد بقدر عالي، ونجد الاستعلام عن التأمين الطبي وأسعار الشركات يتم من خلال الانترنت بأسرع وقت، وإليكم أهم خطوات الاستعلام عن التأمينات وأهمية التأمين الطبي للمواطن السعودي فيما يلي.

خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي

يمكن الاستعلام عن التأمين الطبي للمواطن من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

الدخول على الرابط الالكتروني الخاص بالضمان الصحي والضغط على خيار الخدمات الالكترونية.

سيظهر التأمين بيانات المواطن مثل الاسم، رقم الهوية ورقم الهاتف.

اختيار خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي من الخدمات المتاحة.

إدخال كود التحقق والبريد الالكتروني ثم الضغط على موافق.

سيظهر التأمين المخصص للفرد أو الأسرة.

أسعار شركات التأمين الطبي

يوجد بالمملكة السعودية عدة شركات شهيرة توفر خدمات التأمين الطبي على أكمل وجه، ومن أهم تلك الشركات شركة بوبا للتأمين الطبي والتي تعد من أشهر الشركات في أكثر من 170 دولة، وتقدم الشركة بوليصة تأمين فضية بمبلغ 15 ألف ريال بينما البوليصة الذهبية تكون بمبلغ 26 ألف ريال، وهناك تأمين بمبلغ 500 ألف ريال سعودي خاص بالعمالة المنزلية، ونجد هناك الشركة التعاونية والتي تعد أيضًا من أهم شركات التأمين بالمملكة السعودية وتقدم بوليصة فضية بمبلغ 14 ألف ريال بينما الذهبية تصل إلى 16 ألف ريال، ويتم تقسيط مبالغ التأمين المنفقة في العمليات الجراحية أو علاج الأمراض المزمنة قد يصل المبلغ الشهري إلى 51 ريال سعودي فقط.

أهمية التأمين الطبي بالمملكة السعودية

تعد خدمات التأمين الصحي من أهم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين إذ يتكفل العمل بتكاليف الكشوفات لطبية وصرف الأدوية ويخصم جزء شهري من الراتب، وبالتالي يتمكن المواطنين من إجراء الجراحات أو الكشوفات دون دفع مبالغ كبيرة، وأيضًا تحت رعاية أفضل الأطباء بالمستشفيات الكبرى، كما أن هناك مستشفيات تقدم رعاية مجانية لجميع المواطنين ولكنها غير منتشرة، فبالتالي يكون اللجوء إلى شركات التأمين حل بديل لتوفير الرعاية الطبية وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية، وتسهل الدولة على المواطن الاستعلام عن التأمين الطبي عبر الانترنت كما يمكن أيضًا عمل متابعة دورية لمرضى الأمراض المزمنة وذلك للاطمئنان الدوري على صحتهم وتوفير أفضل رعاية لهم على أيدي متخصصين متميزين.