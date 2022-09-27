نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يتوقف صرف الضمان الاجتماعي القديم عن العمل؟ وزارة الموارد البشرية توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يتوقف صرف الضمان الاجتماعي القديم عن العمل؟ حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إطلاقها لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور خلال الأشهر الماضية،في سياق الموضوع وضحنا موعد صرف الضمان لدفعة ربيع الأول/ اكتوبر2022.

وقد أكدت الوزارة على مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم بضرورة نقلهم إلى النظام المطور حتى لا يتم إيفاق الدعم عنهم، وتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد إيقاف النظام القديم، حيث حددت الوزارة مدة محددة لنقل المستفيدين إلى النظام الحديث، كما أعلنت عن خطوات نقلهم بشكل إلكتروني. في سياق الحديث وضحنا عبر موقع ثقفني خطوات الحصول على قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بدون كفيل.

متى يتوقف صرف الضمان الاجتماعي القديم؟

صرحت الوزارة عن موعد إيقاف صرف الضمَان الاجتمَاعي القديم على أنه يكون خلال نهاية شهر أبريل ٢٠٢٢، ولكنها قامت بتحديث الموعد وتمديد الفترة المحددة لتكن خلال اليوم الثلاثين من شهر أكتوبر ٢٠٢٢، وذلك حتى يتمكن جميع المستفيدين من نقل أنفسهم إلى نظام الضَمان الاجتمَاعي المطور. فقد وضحنا لك عبر النفاذ الوطني خطوات استعلام الضمان الاجتماعي المطور.

وأعلنت الوزارة عن الضوابط اللازم اتباعها من قبل المستفيدين حتى لا يتم إيقاف الدعم المقدم إليهم، وتتمثل هذه الضوابط في التالي:

أن يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح، وفي حال وجود أي معلومات خاطئة يتم منع الدعم على الفور. كما يتم منع الدعم إذا كان الفرد المستفيد يرفض عروض الوظائف المقدمة إليه دون وجود أي أسباب. يشترط أن يلتزم المستفيد بجميع الخطط التأهيلية التي يحددها البرنامج. في حال إثبات أن الفرد المستفيد يقيم داخل إحدى دور الإيواء يتم ايقاف الدعم المقدم إليه.

كيفية الانتقال إلى الضمَان الاجتماعي المطور

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في تاريخ الميلاد الخاص بالمستخدم، رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور الجديدة.

إدراج كود التحقق داخل الخانة المخصصة له.

الإقرار بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

سيتم إرسال رسالة على الهاتف المدرج ضمن البيانات، تشتمل هذه الرسالة على كود التأكيد.

إدخال كود التأكيد في الخانة المخصصة له.

ثم الضغط على زر توثيق التسجيل في الضمَان الاجتمَاعي الجديد.

الجدير ذكره أن الوزارة تعمل جاهدة بهدف توفير حياة مستقرة إلى جميع المواطنين السعوديين، لذلك تقوم بعمل مجموعة من برامج الدعم ومن أهمها برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم تقديم الدعم إلى مستحقيه وذلك بناء على مجموعة من الشروط الموضوعة من قبل الوزارة.