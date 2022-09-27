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عمر شويل - جدة كيفية الدخول في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة ابشر، إن الإدارة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن اقتناء لوحات الترخيص الأكثر تميزا والحصول عليها، وقد أطلقت خدمة المزاد الإلكتروني وذلك عبر منصة ابشر الإلكترونية لإتمام عملية مزاد اللوحات إلكترونيا، ومن هنا يمكن للأشخاص الذين قاموا بالاشتراك في ذلك المزاد الحصول على اللوحات لفئات خصوصي، نقل خاص، دراجة نارية، إضافة إلى ذلك أن الفائز يستطيع الحصول على اللوحة المميزة وذلك بعد إتمام كل الأجراءات القانونية بعد انتهاء المزاد، إن هذا المزاد يعد من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة ابشر، يأتي ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور داخل المملكة.

خطوات الحصول على خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة بتحديد بعض الشروط اللازمة للراغبين للتقدم لخدمة المزاد، ومن اهم أن يقوم المشترك بدفع عربون قبل التسجيل والدخول بالمزاد وذلك عبر منصة ابشر، المنصة التي تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة منها إيقاف الخدمات من الشرطة وغيرها، وفيما يلي خطوات الاشتراك في الخدمة وهى كالاتي:

أولا الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية.

الضغط على ابشر أفراد.

الضغط على خدماتي.

قم بالضغط على تبويب خدمات.

قم بالضغط على تبويب المرور.

ومن ثم الضغط على مزاد اللوحات الإلكتروني.

أخيرا يتم عرض كافة الأرقام المميزة للمستخدم.

شروط المشاركة في خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

عند الاشتراك في خدمة مزاد اللوحات لا بد أن تتوافر بعض الشروط لدى المتقدم للمزاد، والتي قد حددتها الإدارة العامة للمرور بالمملكة وتأتي هذه الشروط كما يلي:

يتم المشاركة في المزاد عبر منصة ابشر فقط.

يجب أن يكون ليس أي مخالفات مرورية لدى المشترك.

وجود رخصة قيادة سارية.

يتم أجراء عملية بيع اللوحات وفق السعر الأعلى.

لا بد من وجود حساب بنكى للمشارك.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالمشارك صحيحة.

يتم تحديد قيمة كل لوحة على حدة، ومن ثم يتم المزايدة عليها بدءا بقيمتها.

حجز موعد حضور مزاد اللوحات الإلكتروني

يجب على الراغبين في الاشتراك في المزاد أن يقوموا أولا بتحديد موعد قبل الذهاب إليه، وذلك من خلال منصة ابشر الإلكترونية، وفى السطور التالية سوف نقوم بتوضيح طريقة حجز موعد وهى كالآتي:

أولا الدخول إلى منصة ابشر.

الضغط على خدمة أفراد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم، كلمة المرور.

قم بالضغط على مواعيد.

الضغط على أدارة المرور ومن ثم حجز موعد.

اختيار مزاد اللوحات الإلكترونية.

والجدير بالذكر انه يمكن عمل تفويض قيادة سيارة عبر منصة ابشر، المنصة التي تضم اكثر من 260 خدمة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى المؤسسات والهيئات الحكومية.