نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان الاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الاستعلام عن الطلب الخاص بالإسكان من الأشياء التي يقوم بالاهتمام بها كافة الأفراد الذين يرغبون في أن يحصلوا على دعماً سكنياً مقدم من قبل وزارة الإسكان بالسعودية لجميع الأفراد، وهذا يكون طبقاً للضوابط والشروط الواجب توفرها بالأشخاص المتقدمين، ولذلك فإننا من خلال مقالنا سنقدم لكم معلومات عن وزارة الإسكان الاستعلام برقم الهوية.

وزارة الإسكان الاستعلام برقم الهوية

يمكنك أن تستعلم عن الطلب باستخدام رقم الهوية، وهذا يكون من خلال الخطوات التالية:

عليك أن تزور موقع سكني.

تضغط على خانة الوصول السريعة المتواجدة بأقصى اليسار في الصفحة.

تنقر فوق كلمة مواطن إن كان لديك الجنسية السعودية أو حتى مقيم إن كنت من الوافدين.

تتحقق بعد ذلك من الحالة الخاصة بالاستحقاق المتواجدة بالخدمات الظاهرة.

تدخل رقم الهوية بمكانه الصحيح لهم.

تنقر فوق خانة تحقق.

تحدد تاريخ الميلاد وتضغط على كلمة متابعة.

تستكمل بعد ذلك التحقق المطلوب.

تنتقل لصفحة المعلومات الشخصية حتى تتحقق من الحالة الخاصة بالاستحقاق.

طريقة التسجيل بوزارة الإسكان

حتى تتمكن من التسجيل بمنصة سكني وتقدم طلب لدعم الإسكان فلا بد من اتباع بعض الخطوات التي تخص التسجيل وهي كالآتي:

تدخل لرابط وزارة الإسكان.

تضغط فوق خانة التسجيل بسكني.

تدخل رقم الهوية وتضيف تاريخ الميلاد.

تنقر فوق المربع الذي يخص التحقق وتتأكد من أن التسجيل صحيح.

تضغط على خانة استلام كلمة السر المؤقتة.

تحصل بعد ذلك على رمز التفعيل من خلال رسالة نصية عبر خدمة أبشر للتحقق.

تتحقق بعد ذلك من أن جميع البيانات المقدمة صحيحة والمستخدم شخص مرشح ومؤهل حتى يستخدم المنصة.

تدخل البيانات التي تلزم حتى تستكمل عملية التسجيل للدخول وهي عبارة عن كلمة السر، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، ورمز التفعيل.

تضغط على خانة تقديم.

تقرأ الشروط وتضغط على كلمة موافق.

تتحقق من الأهلية الخاصة بالمستخدم حتى تحصل على دعم سكني.

تتأكد من جميع البيانات الشخصية وتقوم بالتعديل عليها.

تجيب عن الأسئلة المطلوبة.

وبذلك يكون المستخدم أصبح مؤهلاً حتى يستفيد من برنامج الدعم السكني.

رقم وزارة الإسكان

إن وزارة الإسكان قد أتاحت قنوات متعددة للتواصل مع جميع الأفراد لكي يتمكنوا من أن يقوموا بالتواصل معها بمنتهى السهولة، ومن أهم تلك القنوات هو الرقم الخاص بوزارة الإسكان الموحد وهو 199090، كما أنك يمكنك أن تتواصل مع الوزارة من خلال البريد الإلكتروني المحدد لذلك.