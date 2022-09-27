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عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات 2022، يتسائل العديد من المواطنين بالمملكة حول كيفية الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات 2022، حيث أن شركة تمام للتمويل من أبرز الشركات التي توفر خدمات تمويلية مع وضع شروط بسيطة تناسب العديد من الفئات، كما تقدم تسهيلات فى سداد الأقساط من منزلك دون الحاجة إلى الذهاب للبنك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم متطلبات الحصول على تمويل والخطوات اللازمة من أجل التقديم عليه.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب

تعد شركة تمام من شركات التمويل السعودية التي تقديم قروض سريعة بدون بنوك أو طلب أي مستندات أو شروط معقدة، وتعمل على تقديم تمويل صغير لا تزيد قيمته عن 5 ألاف ريال ويتم السداد على فترات زمنية قصيرة لا تتعدى 12 شهراً.

وقد قامت شركة تمام للتمويل بوضع عدد من الشروط الواجب استيفائها فى الشخص المتقدم لكى يتمكن من الحصول على تمويل شخصي، وهى على النحو التالي:

يجب عدم حصول المتقدم على أي قرض أخر فى نفس وقت التقديم على القرض من شركة تمام.

يجب على المتقدم تقديم كافة بياناته بشكل صحيح التي تؤهله للحصول على القرض.

يجب أن يقوم المتقدم بدفع جميع الرسوم المستحقة.

يجب أن يقوم بإرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة منه أثناء التقدم بطلب التمويل الشخصي.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي من شركة تمام

قد أتاحت شركة تمام للتمويل إمكانية التقديم على التمويل الشخصي عبر موقعها الإلكتروني مع إرفاق المستندات أو الأوراق التي تؤهل صاحب الطلب للحصول عليه، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق تمام على هاتفك..

قم بعمل تسجيل الدخول، واختر طلب التمويل.

ادخل كافة البيانات المطلوبة منك مع إرفاق المستندات إن وجد.

يتم دراسة أهليتك للحصول على التمويل وإذا تم الموافقة عليه سوف يتم إيداع المبلغ المطلوب فى حسابك البنكي الذي قمت بتسجيله.

مميزات التمويل من شركة تمام